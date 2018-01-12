الجزائر تهدد بمقاضاة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم

هسبريس ـ مُتابعة

قرر اتحاد كرة القدم الجزائري الطعن في قرار استبعاد مرشحه بشير ولد زميرلي،من انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، المقررة في 2 فبراير المقبل بالمغرب، ملمحا إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية.

وأعلنت الكنفدرالية أن أعضاء لجنتها التنفيذية، المجتمعين الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، قبلوا الترشيحات لتولي 4 مناصب شاغرة في المكتب التنفيذي، معتبرا ملف المرشح بشير ولد زميرلي، من الجزائر، هو الوحيد الذي تم رفضه لإرساله خارج المدة القانونية للترشح.

وبات الليبي جمال الجعفري المرشح الوحيد لشغل مقعد منطقة شمال أفريقيا. بينما قال خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، ضمن تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه منزعج من قرار الاتحاد الأفريقي، وسيطعن في ذلك، وكونه مستعدا للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية اذا ما استلزم الأمر.

وأكد زطشي أن ملف ولد زميرلي، نائبه الثاني في الاتحاد الكروي المحلي، أودعه قبل انتهاء المدة القانونية، موضحا أنه من غير المعقول أن يعتمد الاتحاد الإفريقي على تاريخ وصول الملف وليس على تاريخ إرساله عبر البريد.