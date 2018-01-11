مطلع سنة 2018 .. عودة أسماء رياضية افتقدتها الملاعب العالمية

خوان ميدينا*

افتقدت جماهير الرياضة عددا من نجومها المفضلين العام الماضي بشكل كلي وجزئي، لأسباب عدة؛ من ضمنها الإصابات والعقوبات بل وحالات الحمل، لكن عام 2018 جاء ليحمل للجماهير الرياضية أنباء جديدة في هذا الصدد.

لعبة الأمراء

عادت سيرينا ويليامز قبل يوم واحد فقط من نهاية 2017، تحديدا في الـ30 من دجنبر المنصرم، أي بعد عام تقريبا من نهائي بطولة أستراليا المفتوحة حينما فازت على شقيقتها فينوس.

وكانت سيرينا (36 عاما) اضطرت للتوقف عن لعب التنس بعد هذه المباراة بسبب حملها، حيث أنجبت ابنتها اليكسيس أوليمبيا في الأول من شتنبر الماضي ثم عادت في أول ظهور في مباراة استعراضية بأبوظبي أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو، لكن التوفيق لم يقف بجانبها.

وقالت ويليامز، التي حصدت طوال مشوارها 72 لقبا من ضمنها 23 لقبا في بطولات الجراند سلام، إن "المباريات الأولى دائما ما تكون صعبة، وتزداد صعوبتها بعد الأمومة".

وبالنسبة إلى المنافسات الرسمية لن تشارك ويليامز في نسخة 2018 من بطولة أستراليا المفتوحة ما يفتح بابا أكبر للمنافسة في التنس النسائي الذي شهد في غيابها تناوب التشيكية كارولينا بليسكوفا والإسبانية جاربيني موجوروزا والرومانية سيمونا هاليب على احتلال صدارة التصنيف.

وفي منافسات الرجال ينتظر الجميع عودة المصابين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي والسويسري ستان فافرينكا والياباني كي نيشيكوري، الذين أثر غيابهم على التنس في 2017.

وستأتي هذه العودة بصورة تدريجية، فديوكوفيتش الذي أصيب في الكوع ببطولة ويمبلدون يأمل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 15 إلى 28 من الشهر الجاري، وبالمثل فافرينكا الغائب عن الملاعب منذ غشت بعد الخضوع لعملية في ركبته اليسرى.

يقول فافرينكا إن "هدفي هو مشاركة بطولة أستراليا، وحتى ولو لم أكن في مستواي بنسبة 100 في المائة".

من ناحيته، ستتأخر عودة موراي الذي يعاني من إصابة في أعلى الفخذ وهو نفس وضع نيشيكوري الذي لم يتعاف من مشكلات المعصم التي يعانيها منذ بطولة أمريكا المفتوحة.

البساط الأخضر

فرض اسم واحد نفسه على الجميع في 2018 داخل فئة "العائدين" بلعبة كرة القدم وهو الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا، الذي عاد في الثالث من يناير الجاري ليرتدي قميص أتلتيكو مدريد بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من انتقاله إلى تشيلسي وبعد أكثر من ستة شهور لم يلمس فيها الكرة بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الـ"روخيبلانكوس" التي كانت تمنع تسجيل لاعبين جدد قبل الأول من يناير 2018.

وسجل كوستا في أول مباراة له بعد عودته للأتلتي هدفا في كأس الملك أمام ييدا، لكنه بعد ذلك في الليجا أمام خيتافي تعرض للطرد بعد تسجيله لهدف واحتفاله مع الجمهور، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويحرم من استكمال المباراة.

وكان المدير الفني لأتلتيكو مدريد قال عقب مباراة كوستا الأولى "نعرف كيف هو كوستا: خشن ويلعب في العمق ويقدم بدائل هجومية ويزيد من امتداد الفريق ليلعب بين الخطوط. ميزته الأساسية أنه رفيق مثالي لأي مهاجم".

ومن ضمن العودات التي حدثت بالفعل مع بداية العام الجديد الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد البرازيلي كوتينيو والذي انتقل إلى الفريق الكتالوني من بروسيا دورتموند وتعرض في 16 شتنبر لإصابة في الساق اليسرى.

وعاد ديمبلي بالفعل وشارك في كأس الملك أمام سيلتا فيجو بل ولعب أيضا أمام ليفانتي في الدوري وكان أساسيا.

وتنتظر البوندسليجا عودة ماركو رويس (بروسيا دورتموند) المصاب منذ ماي ومانويل نوير (بايرن ميونخ) الغائب منذ شنتبر وكلاهما يدخل في ضمن خطط المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف لمونديال روسيا.

السلة والمضمار

وفي عالم كرة السلة وتحديدا الدوري الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) عاد ايزيا توماس لاعب كليفلاند كافالييرز بالفعل في الثاني من الشهر الجاري بعد إصابة استمرت سبعة أشهر انتقل فيها من بوسطن سيلتكس إلى ناديه الجديد.

وكانت عودة ايزاك رائعة حيث لعب دورا كبيرا في فوز فريقه بتسجيل 17 نقطة في 19 دقيقة.

وحول عودته قال: "أن تطأ قدمي الملعب كانت لحظة محورية بالنسبة لي. فريق جديد. ملعب جديد.. شعرت أنني مستجد".

وهناك حالة مشابهة أخرى تخص لاعب شيكاغو بولز زاك لافاين المصاب منذ فبراير 2017 حينما كان لاعبا في صفوف تيمبروولفز مينيسوتا قبل انتقاله إلى ناديه الجديد الذي يتعافى فيه من إصابته.

وعلى الصعيد الأوروبي في كرة السلة كانت هناك إصابات طويلة الأمد، حيث يترقب الجميع عودة الإسباني سرخيو وزميله المكسيكي جوستافو أيون لريال مدريد، فالأول يغيب منذ التاسع من غشت والثاني منذ نوفمبر.

وفي مجال ألعاب القوى من المنتظر أن يعود العداء الإسباني برونو أورتيلانو الذي تعرض لحادث مروري في شتنبر 2016 خضع بعده لعدة جراحات، ويأمل اللاعب في اللحاق ببطولة أوروبا لألعاب القوى التي تحتضنها برلين في غشت.

وتدور شكوك حول عودة الجنوب أفريقي وايدي فان نيكيرك البطل العالمي والأوليمبي الذي يعاني من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أثناء لعب الرجبي في أكتوبر الماضي.

*إفي