العلمي يتلقى دعم "كاف" ويبسط مشروع المغرب لتنظيم كأس العالم

هسبورت - محمد أمين متبار*

لم ينتظر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للجنة ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، طويلا من أجل تدشين المنصب الحساس الذي أسند له، حيث عقد اجتماعات، أمس، مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية للعبة.

واجتمع حفيظ العلمي، مرفقا بفوزي لقجع بالملغاشي أحمد أحمد، أمس، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بالدار البيضاء، من أجل الحديث عن تفاصيل ترشح المغرب لاحتضان أكبر عرس كروي في العالم، وكذا تفاصيل دعم "كاف" للملف المغربي باعتباره، ترشحا لإفريقيا بأكملها، حسب ما علمته "هسبورت" من مصادر مطلعة.

ويرتقب أن تنسق خلايا اللجنة، التي جرى إحداثها من قبل حفيظ العلمي لدعم جامعة كرة القدم وتوفير كافة التفاصيل الضرورية لإقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم بقدرة المغرب على إنجاح هذا الحدث العالمي، مع اللجنة التي أمر أحمد أحمد بإحداثها من أجل مواكبة ترشح المغرب وبحث سبل دعمه من أجل الظفر بشرف التنظيم.

وطبع التكتم تفاصيل الملف المغربي الذي جرى وضعه منذ أسابيع على طاولة اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الدول المرشحة لتنظيم "المونديال"، حيث لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بملف المغرب رسميا، بسبب غياب مدير للملف المغربي؛ وهو المنصب "المسؤول والحساس"، الذي ظل شاغرا إلى حدود، أمس الأربعاء، إذ ينتظر أن يتخذ العلمي القرارات الكبرى الخاصة بهذا المشروع.

وسيقود حفيظ العلمي الحملة الترويجية للمملكة من أجل كسب شرف تنظيم نهائيات "المونديال" بعد 4 محاولات سابقة فاشلة، وذلك في حال نجح المغرب في تجاوز مرحلة التدقيق التي يقودها "فيفا" من أجل دراسة دفتر التحملات الخاص بالدول المرشحة، قبل قبول الملف أو رفضه بشكل نهائي في مارس المقبل، عن أن يتم بعدها دخول مرحلة التصويت المباشر، إذ ستختار الاتحادات الكروية المنضوية تحت لواء "فيفا" مكان إجراء "مونديال" 2026 بين المغرب أو الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد كلفت هشام العمراني، الكاتب العام السابق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بمهام التنسيق بين الـ FRMF واللجنة المكلفة بافتحاص ومتابعة ملفات الترشيح لدى "فيفا"، حيث سيكون الأخير همزة الوصل بين الجامعة و"فيفا" حول جميع التفاصيل التي تخص طلب تنظيم "المونديال"، والذي سيتم الفصل فيه رسميا قبل انطلاق "مونديال" روسيا 2018.

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