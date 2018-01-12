24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة (5.00)

  2. مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية (5.00)

  3. مسامرات "راس الدرب" .. راحة عند الشّبان وإزعاج للسكان والجيران (5.00)

  4. مُقَارَنَةُ الأدْيان أَمْ مُقَارَعَتُهَا !!! (5.00)

  5. مساعدات غذائية وأغطية تصل إلى أسر بأوزيغيمت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تذمر كبير لحكام البطولة بسبب التدريب الشتوي

تذمر كبير لحكام البطولة بسبب التدريب الشتوي

تذمر كبير لحكام البطولة بسبب التدريب الشتوي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 12 يناير 2018 - 10:32

يعيش حكام البطولة الوطنية الاحترافية مند نهاية مباريات الشطر الأول من الدوري على وقع الإرتباك والتذمر بسبب غياب تحديد الجامعة لموعد ومكان وكذا برنامج التدريب الشتوي المطلوب خوضه في فترة توقف البطولة، استعدادا للنصف الثاني من الدوري.

وكشف مصدر تحكيمي مطلع لهسبورت، أن جل حكام البطولة يعيشون ارتباكا كبيرا بسبب عدم معرفتهم إلى الأن التاريخ المحدد للتدريب الشتوي، حيث انعكس ذلك بشكل سلبي على ترتيب تحضيراتهم للإختبار البدني.

وخلف عدم تحديد الجامعة بعد موعدا للتدريب الشتوي، تذمرا لدى حكام البطولة، إذ أن العديد منهم وجدوا أنفسهم محرومين من العطلة الشتوية وملزمين بانتظار كشف الجهاز الوصي على الصافرة المغربية عن هذا الموعد لمراسلة إدارة عملهم قصد تمكينهم من عطلة لأيام قصد حضور أشغال هذا التدريب.

* لمزيد من أخبار الرياضية والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مومو الجمعة 12 يناير 2018 - 11:27
ارتجال في جدول الماريات و العدوى تصيب الحكام و يتحدتون عن اﻻحتراف و تنظيم بطولة كأس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - احمد القسطلاني الجمعة 12 يناير 2018 - 12:15
قضيت 25 سنة كحكم فيديرالي في دولة أوروبية، وعلى مدار السنة في هذا البلد، الجامعة لا تتدخل في تداريب الحكام الا في الاختبارات البدنية والكتابية، عدا ذالك الحكم ملزم ببرنامج تدريبي يمارسه مرتين كل أسبوع بعد الدوام او قبله حسب وظيفته. وبعد الاختبار تظهر النتائج. يحدث هذا في بلد يحترم الحرية الشخصية للفرد، اما في بلدنا " احسن بلد في العالم " فلا زال يسير بالتعليمات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - montasser الجمعة 12 يناير 2018 - 14:37
كولو لهاداك للي كيتبجح امام لمكروفنات :مشروع كرة القدم ماض في طريقه!!! اش من طريق!!! الله عالم والراسخون في الجامعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.