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كُتّاب وآراء
إسبانيا تستقر بمدينة كراسنودار خلال المونديال
أعلن المنتخب الإسباني لكرة القدم أنه سيقيم في مدينة كراسنودار الروسية خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وسيستخدم المنتخب الإسباني، الذي يقوده المدرب خولين لوبيتيغي ويعد من الفرق المرشحة للتتويج بالمونديال، مرافق التدريب بأكاديمية كرة القدم الواقعة في جنوب المدينة نفسها.
وذكر المنتخب الإسباني في بيان: "المجمع هو واحد من بين المجمعات الأكثر حداثة في روسيا ويشمل نحو 20 ملعبا تدريبيا بالعشب الطبيعي ، بالإضافة إلى ملاعب أخرى بالعشب الصناعي والتي تستخدم للتدريب في ظل الطقس البارد".
وأضاف: "المبنى الرئيسي يشمل مكان للإقامة كما يشمل مركزا لإعادة التأهيل وحوض سباحة ومكاتب وقاعات للاجتماعات."
وتحتضن روسيا منافسات كأس العالم في 12 استادا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز 2018 . ويستهل المنتخب الأسباني، المتوج باللقب في 2010 ، مشواره في البطولة بلقاء نظيره البرتغالي في سوتشي ثم يلتقي منتخب إيران في مدينة كازان ومنتخب المغرب في كالينينغراد ، ضمن منافسات المجموعة الثانية.