رئيس "الكاف" يشكر الملك ويدعم المغرب لتنظيم مونديال 2026

هسبورت - محمد أمين متبار* (صور: منير امحيمدات)

أَشاد أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بجودة الملاعب المخصّصة لاستقبال المنتخبات الـ16 المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تنطلق اليوم السبت، وتستمر إلى غاية 4 فبراير المقبل، وكذا العمل الجبّار الذي قامت به اللجنة المنظّمة المحلية من أجل تحضير كل التفاصيل الخاصّة بالتظاهرة في وقت قياسي.

ووجّه أحمد أحمد خلال اللقاء الإعلامي، الذي عقده، يوم أمس الجمعة، في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، رسالة شكر إلى الملك محمد السادس لتسهيله مهام التنظيم، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه من الواجب على "كاف" أن تكون قريبة من الحكومات و"الأساطير"، في إشارة إلى نجوم كرة القدم الإفريقية السابقين، من أجل تطوير الكرة في القارة "السمراء"، "لأن الكونفدرالية الإفريقية لوحدها ليست قادرة على ذلك"، يضيف المتحدّث ذاته.

واعتبر رئيس "كاف" أن "الشان" فرصة للاعبين من أجل التطوير من مستوى اللاعبين وإبراز مهاراتهم والزيادة من عدد مشاركاتهم الدولية، شاكرا في الآن ذاته المكتب التنفيذي السابق للكاف على إحداثه هذه المسابقة التي انطلقت سنة 2009.

وتابع أحمد "الدورة بدأت تستقطب اهتماما أكبر مع توالي الدورات وأكيد أن هذا الاهتمام سيزداد مع تنظيم النسخة الخامسة في المغرب، التي حظيت بشرف التنظيم بعد إجماع من أعضاء المكتب التنفيذي، الذين اجتمعوا في وقت سابق للبت في ترشّح كل من المغرب وغينيا الاستوائية لتعويض دولة كينيا التي لم تستجب لدفتر تحمّلات كاف، حيث يحضر 500 صحافي من 23 دولة لتغطية الشان من المغرب".

وعن سبل دعم المغرب لكسب تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، أوضح أحمد أحمد أنه ليست هناك محادثات بل هناك "واجب" يجب القيام به لدعم المغرب للنجاح في كسب تنظيم "المونديال"، مردفا "هو ترشّح لإفريقيا بشكل عام والمغرب بلد كببر في إفريقيا، يستحق أن يحتضن التظاهرة؛ إفريقيا حظيت بهذا الشرف مرّة واحدة طيلة قرن وهذا شيء قليل. أرى أنه من حق المغرب تنظيم النهائيات وسأدعمه لتحقيق ذلك".

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