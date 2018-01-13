"صقور الجديان" يتحدون برودة طقس المغرب في بطولة "الشان"

هسبورت - محمد فنكار*

استقبل مركّب "الحاج محمد بنجلون"، ملعب فريق الوداد الرياضي، تداريب منتخب السودان المحلي، وذلك للتحضير لأوّل مبارياته في كأس إفريقيا للمحليين وأولى مبارياته أمام منتخب غينيا يوم غد الأحد.

ووافقت إدارة الفريق "الأحمر" على استقبال تداريب المنتخب السوداني بعدما وزّعت الجامعة المنتخبات المشاركة في "الشان" على ملاعب المدينة، حيث تدرّب "صقور الجديان" في مركب محمد الخامس، ملعب مباريات المجموعة "أ"، بعد تغيير مفاجئ في برنامج يوم الجمعة، فيما سيجري آخر حصصه التدريبية اليوم السبت انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا، بحضور معظم اللاعبين في التداريب، باستثناء المدافع حمزة داوود الذي أخضع لتداريب انفرادية قصد تأهيله لأولى المباريات في هذه البطولة.

وعلمت "هسبورت" أن البعثة السودانية تشتكي من برودة الطقس التي تعرفها مدينة الدار البيضاء ومدن المملكة في الآونة الأخيرة، وذلك خلال الحصة التي أجراها أول أمس الخميس، في مركب "كهرما"، وهو الجو الذي لم تعهده العناصر المحلية السودانية، لكنها تعمل على تجاوز ذلك من خلال النظام التدريبي الذي وضعه المدرّب الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش.

وفي سياق متّصل، اجتمع ممثّل البعثة السودانية حسن برقو، بالنيجيري مستر سامسون، المنسق الخاص بالمجموعة الأولى وعدد من مناديب اللجنة المنظّة، لتأمين كل الجوانب التنظيمية للمباريات وتسليم البرنامج النهائي للبطولة، كما قدّم ممثّل الوفد القادم من "الخرطوم" عددا من النقاط الهامة التي تم الوعد بأخذها بعين الاعتبار خلال الساعات المقبلة.

ويشارك المنتخب السوداني في كأس إفريقيا للمحليين للمرّة الثانية في تاريخه، إذ تعود آخر مشاركة له لسنة2011، عندما نظّمتها الخرطوم وعاد للمشاركة بعد تأهّله على حساب إثيوبيا بالتعادل في أديس أبابا بهدف لمثله والفوز في الأبيض بهدف نظيف، فيما يواجه في أوّل مباراة له يوم الأحد منتخب غينيا، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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