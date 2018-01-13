الحارس الدولي السابق حميد الهزاز في ذمة الله

هسبريس ـ و.م.ع

فارق الحياة حميد الهزاز، حارس مرمى نادي المغرب الرياضي الفاسي والمنتخب الوطني المغربي سابقا، بمدينة فاس صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 72 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

ويعتبر الراحل من أمهر الحراس في تاريخ نادي "الماص" والمنتخب الوطني المغربي، الذي فاز معه بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976 وشارك معه أيضا في مونديال المكسيك سنة 1970.

وشغل حميد الهزاز منصب رئاسة نادي المغرب الفاسي سنة 1994، وأيضا منصب رئيس اللجنة الإدارية للنادي ذاته في كافة فروعه.

وسيوارى جثمان الحارس السابق لمرمى المنتخب الوطني بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة "باب الفتوح" في مدينة فاس.