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الرئيسية | رياضة | الحارس الدولي السابق حميد الهزاز في ذمة الله

الحارس الدولي السابق حميد الهزاز في ذمة الله

الحارس الدولي السابق حميد الهزاز في ذمة الله
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 13 يناير 2018 - 10:25

فارق الحياة حميد الهزاز، حارس مرمى نادي المغرب الرياضي الفاسي والمنتخب الوطني المغربي سابقا، بمدينة فاس صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 72 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

ويعتبر الراحل من أمهر الحراس في تاريخ نادي "الماص" والمنتخب الوطني المغربي، الذي فاز معه بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976 وشارك معه أيضا في مونديال المكسيك سنة 1970.

وشغل حميد الهزاز منصب رئاسة نادي المغرب الفاسي سنة 1994، وأيضا منصب رئيس اللجنة الإدارية للنادي ذاته في كافة فروعه.

وسيوارى جثمان الحارس السابق لمرمى المنتخب الوطني بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة "باب الفتوح" في مدينة فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - احديك السبت 13 يناير 2018 - 10:35
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله بواسع مغفرته؛ اللهم ارحمه وجميع المسلمين امين يارب العالمين.
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79
2 - م المصطفى السبت 13 يناير 2018 - 10:39
رحم الله روح الففيد وأسكنه فسيح الجنان إلى جوار سيد المرسلين وألهم اهله الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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58
3 - عبدالكريم بوشيخي السبت 13 يناير 2018 - 10:40
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته عرفناه كحارسا للمرمى يستميت في مقاومة ضربات امهر الهدافين و كان دائما يفتخر باصوله الفاسية و فريقه المفضل المغرب الفاسي الذي كان احد اعمدته فرحمة الله عليه و مواساتنا لافراد عائتته و محبيه.
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47
4 - oued amlil السبت 13 يناير 2018 - 10:42
رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر ان لله وانا اليه راجعون.
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36
5 - ahmed السبت 13 يناير 2018 - 10:49
انا لله واليه راجعون ‘البارحة تم تمرير مقتطفات من تعاليقه على مباريات كاس العالم مكسيكو 70 من خلال برنامج مشاهير رحمه الله.
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34
6 - Abdelghani السبت 13 يناير 2018 - 10:49
ا نا للله وانا اليه راجعون.ليس لدي ما اقوله لانه لديك تاريخ حافل بالانجازات الكروية.رحمك الله واسكنك فسيح جنانه.
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23
7 - نجمة شرفت فاس انظفأت السبت 13 يناير 2018 - 10:52
رحمة الله و رضوانه عليه اللهم اغفر لنا و له و لجميع موتى المسلمين ...
نعم فاس ودعت احدى رجالاتها الخيرين و واحد ممن شرفوا سمعة هاته المدينة ..
انا لله و انا اليه راجعون ..
اللهم ارزق أهله و أسرته و أصدقاءه الصبر و السلوان ..
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26
8 - idir السبت 13 يناير 2018 - 10:53
رحم الله الفقيد الهزاز.الصبر و السلوان لاهله.الرحمة والمغفرة للمسلمين اجمعين.
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20
9 - شوف تشوف السبت 13 يناير 2018 - 10:54
إن لله وإن إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت وعزائنا واحد في الفقيد حميد الهزاز ونواسي عائلته الصغيرة في هاذا المصاب الجلل ولله ما أعطى وله ما أخذ اللهم إرحمه ووسع عليه ديقة قبره وإن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا تجاوز عنه سيئاته فأنت المولى والنصير وإليك المصير .
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24
10 - عبدالحي السبت 13 يناير 2018 - 10:54
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليه. وتعازينا لأسرة الفقيد.
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18
11 - مغربي السبت 13 يناير 2018 - 10:56
إنا لله و إنا إليه راجعون. الدوام لله سبحانه
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17
12 - bensrhair السبت 13 يناير 2018 - 10:56
رحمة الله عليه. كان من أحسن الحراس اللذين عرفهم المنتخب الوطني.
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16
13 - علوان السبت 13 يناير 2018 - 11:01
كل نفس ذائقة الموت.. إن لله وإنا إليه راجعون..رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.جاء الاجل ولبى النداء.. أللهم أرحمه برحمتك الواسعة.. وعلينا ان ناخد العبرة من موت المشاهير والعظماء..
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17
14 - يازغي السبت 13 يناير 2018 - 11:07
كان قيد حياته في حقبة تحمله مسؤولية حراسة المرمى للفريق الوطني حارسا مقتدرا سيما يالمشاركة الرائعة للفريق الوطني بالمكسيك سنة 1970 اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين
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17
15 - chadi السبت 13 يناير 2018 - 11:16
انا لله وانا اليه راجعون.
"يا ايتها النفس المطمءنة ارجعي الى ربك راضية مرضية"
اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.
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14
16 - ahmed sarghini السبت 13 يناير 2018 - 11:19
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله وتعازبنا لاءسرته الصغيرة والمغاربة جميعا تغمده الله برحمته ءامين
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11
17 - مصطفى السبت 13 يناير 2018 - 11:22
رحم الله الفقيد.وانا لله وانا اليه راجعون..........
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13
18 - حميد الهزاز السبت 13 يناير 2018 - 11:25
الراحل حميد الهزاز كان مثالا وقدوة لنا جميعا في التواضع والصدق وحسن السلوك علاوة على كونه حارسا عملاقا رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه آمين.
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16
19 - ليسفي لمزابي WB السبت 13 يناير 2018 - 11:36
انا لله وانا إليه راجعون.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته،وأسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والنبيئين والصديقين وحسن اؤلءك رفيقا.
رياضيا كان حارسا ممتازا في وقته وساهم،رفقة العديد من نجوم المنتخب الوطني انذاك بعطاءاتهم بكل تفاني ونكران ذات،حبا في وطنه والقميص الوطني.مع العلم ان الإمكانيات حينئد كانت شبه منعدمة لكنهم كانوا يتمتعون بروح وطنية قل نظيرها.فأمثال الفقيد كان بالاحرى على المسؤولين ان يكرمونهم في عز حياتهم وليس فقط يبكونهم ويذهبون في جناءزهم كالظلمي...والاءحة طويلة.
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9
20 - عبد الحكيم الدكالي السبت 13 يناير 2018 - 11:37
رحم الله الحارس العملاق والانسان الخلوق
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9
21 - Allali السبت 13 يناير 2018 - 11:38
ALLAH yarahmo wa yarham Petchou qui est à côté de lui dans la photo, Amine ya Rab Al 3alamine
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9
22 - شفشاون السبت 13 يناير 2018 - 11:39
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله
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6
23 - محمد السبت 13 يناير 2018 - 11:49
رحم الله الراحل ، واللهم ارزقه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اكرم نزله ولاتحرمنا اجره ولاتفتنا بعده وارزق اهله الصبر والسلوان انك علي قدير وبالاجابة جدير.
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6
24 - fasi السبت 13 يناير 2018 - 11:51
إنا لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته وغفر الله لنا وله
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7
25 - جيل الستينيات السبت 13 يناير 2018 - 11:56
رحم الله روحه. كم حزنت لموته في كبري كما ابهجنا في صغرنا! إنا لله وإنا إليه راجعون.
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7
26 - Jdidi السبت 13 يناير 2018 - 11:58
le défunt Hamid Hazzaz était un grand Professionnel il a donné beaucoup au football Marocaine en tant que gardien de l'équipe Nationale Marocaine et du MAS RAHIMAHO ALLAH
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7
27 - العزللدين اولا السبت 13 يناير 2018 - 11:59
ببالغ الاسى والاسف توصلنابنبإانتقال الاخ الحاج حميدالهزازالى الرفيق الاعلى تغمضه الله بواسع رحمته،واسكنه فسيح جنته ،لقد كان خلوقافي محيطه العائلي والمهني والرياضي فانالله وانااليه راجعون،اللهم ألهِم ذويه واصدقائه الصبروالسلوان،والحقنابه مسلمين آمييين.
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5
28 - bou3mira السبت 13 يناير 2018 - 12:30
لله ما اعطى ولله مااخد رحمة الله عليك السي الهزاز الملقب من لدن اصحابه بالفقيه
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7
29 - خريبكة السبت 13 يناير 2018 - 12:31
الله يرحمك ويصبر أهلك
كم سعادة أعطيت للمغاربة
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7
30 - كوكابي السبت 13 يناير 2018 - 12:33
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان و لله ما اعطى وله ماخذ وكل شيء عنده باجل مسمى.
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5
31 - ملاك السبت 13 يناير 2018 - 12:34
انالله وان اليه راجعون ( ياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي)
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7
32 - برق الليل زين العابدين السبت 13 يناير 2018 - 12:46
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وبالمناسبة اتقدم الى كافة العاءلة والاهل والاقارب وكافة المحبين باحر التعازي والموغساة وانا لله وانا اليه راجعون
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5
33 - Hammou/bxl السبت 13 يناير 2018 - 12:58
إن لله وانا اليه راجعون. رحم الله الفقيد و أدخله الفردوس الاعلى
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4
34 - raziki السبت 13 يناير 2018 - 13:10
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله يرحمو ويوسع عليه الرحمات...
اللهم إغفرله وأغسل ذنوبه بالماء والثلج والبرد...
اللهم أسكنه فسيح جناتك....
اللهم أرزق أهله الصبر والسلوان...
آمين
آمين
آمين والحمد لله رب العالمين
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5
35 - محمد السبت 13 يناير 2018 - 13:23
ان ل الله وان اليه راجعون نطلب الله المغفرة
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4
36 - لحنين75 السبت 13 يناير 2018 - 13:32
رحم الله الفقيد السيد الهزاز و اسكنه فسيح جنانه و الهم الله أهله و ذويه الصبر و السلوان .أمين يارب العالمين .. و اتمنى عمر طويل وصحة جيدة للسيد "علال عسو " و كل الرواض و نجوم الفريق الوطني سنة السيتينات و السبعينات.. و السلام عليكم شكرا هسبرس .
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5
37 - عبد الرحيم اتراك السبت 13 يناير 2018 - 13:33
انا لله و انا اليه راجعون.
اللهم ارحمه و اغفر له و ارزق دويه الصبر و السلوان.
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4
38 - رحيل في صمت السبت 13 يناير 2018 - 13:51
ان لله وان اليه راجعون تغمض الله الفقيد برحمته لما لا تقام له دقيقة صمت للترحم على روح الفقيد اللهم ارحمه وارزقه الثبات عند السؤال واتقدم من هذا المنبر عبارات العزاء لأهله و للكونفذراليه المغربية لكرة القدم
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3
39 - مغربي انا السبت 13 يناير 2018 - 13:52
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه يارب
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4
40 - محب السبت 13 يناير 2018 - 14:08
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه . رجل أدخل الفرحة إلى قلوبنا ونحن أطفال . نسأل الله الصبر والسلوان لأسرته مع تعازينا الحارة
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5
41 - أبو سعد - مناصر رجاوي قديم السبت 13 يناير 2018 - 14:22
نجم رياضي متألق وأنيق ذو أخلاق عالية. حارس ممتاز لفريق الماص والمنتخب الوطني. حظي باحترام الجميع نظرا لسلوكه الإنساني وجديته سواءا داخل الملاعب أو في الحياة العامة. وفقتم في اختيار صورته مع لاعب آخر وافته المنية سنة 1980 هو اللاعب الرجاوي مصطفى بيتشو الذي حظي بصداقته حيث صالا وجالا في جميع ملاعب المغرب.
رحمة الله على السيد حميد الهزاز وألهم ذويه الصبر والسلوان.
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4
42 - عنتر السبت 13 يناير 2018 - 14:32
انا لله وانا اليه راجعون،رحمة الله على الفقيد،والصبر والسلوان لاسرته.
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4
43 - سليم السبت 13 يناير 2018 - 14:33
ان لله وان اليه راجعون كان من الابطال الذين شرفوا البلاد طيلة مشواره الكروي وكان معتزا وفخورا بفريقه الفاسي رحمة الله عليه وصبر اهله وكل من هو عزيز عليه
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5
44 - سليم السبت 13 يناير 2018 - 14:42
ان لله وان اليه راجعون : رحم الله فقيدنا الرجل الذي كان من بين الابطال اللذين شرفوا البلاد طيلة مشواره الكروي وكان محبا وغيورا على فريقه الفاسي نرجوا له الرحمة والمغفرة ويصبر اهله وأصدقائه
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2
45 - عبد الحكيم السبت 13 يناير 2018 - 14:43
نسال الله ان يتغمده برحمته ويتجاوز عن سيياته.ويدخل مدخلا كريما.
كان رجلا خلوقا محبوبا
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2
46 - علوي السبت 13 يناير 2018 - 14:54
رحم الله الفقيد رفيق الدراسة و الصديق الأغر عزاؤنا واحد ،إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون.
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0
47 - وجدي السبت 13 يناير 2018 - 15:06
كل الفاسيين و الوجديين يتذكرون التدخلات
الرائعة للحارس الهزاز أمام عمالقة كرة القدم
للفريقين معا....واحسرتاه.
رحم آلله الفقيد وألهم أهله الصبر و السلوان
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3
48 - allal2010 السبت 13 يناير 2018 - 15:07
تغده بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راججعون
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2
49 - جمال السبت 13 يناير 2018 - 15:15
حميد الهزاز نال احترام الجميع وخاصة الرياضيين، كنا كجماهير الرباط نحج للملعب للاستمتاع بمبارة الجيش والمغرب الفاسي، وكنا نحن محبي الجيش الملكي نكن للحارس الهزاز احتراما كبيرا لكونه حارس فريقنا الوطني بامتياز واعتبارا لأخلاقه العالية والمثالية.
جزاه الله عنا خير الجزاء لما اسداه للكرة الوطنية واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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3
50 - و السلام السبت 13 يناير 2018 - 15:35
رحمة الله عليه اللهم اجعله من أهل الجنة..
الحارس الهزاز أتحفنا في السبعينيات خلال مباريات مشوقة كانت تجمع المغرب الفاسي و جل الفرق المغربية الاخرى ..خصوصا الوداد و الجيش الملكي و الرجاء ..و كان في بعض المقابلات التي تخرج المغرب الفاسي فيها منتصرة سواء في فاس أو في الدار البيضاء أو في الرباط تكون تدخلات الهزاز الفنية البهلوانية هي سبب الفوز ..فلا يخرج جمهور الخصم غاضبا على فريقه بل يخرج معجبا بالهزاز و تدخلاته..اللهم ارحمه و تجاوز عن سيئاته و زد في حسناته ..
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3
51 - rachid rachid السبت 13 يناير 2018 - 15:38
رحمه الله وأدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الحارس لبيض وعلال والهزاز والرعد الطاهر و لبرازي وجميع الرياضيين وشهداء المسلمين.
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1
52 - الدباغ هشام ابن عبد العزيز السبت 13 يناير 2018 - 16:42
رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته عزاءنا واحد لأهل فاس وللمغاربة ان لله وان اليه راجعون البقاء لله وحده
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