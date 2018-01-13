24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. أمهات عازبات من طنجة يكسرن جدار الاستغلال "على الأثير" (5.00)

  2. عموتة: محيط "الوداد" مدسوس .. وتردي وضعية "الأحمر" مَدروس (5.00)

  3. نزلاء داخلية ثانوية في أقا يشْكون "سوء التغذية" (5.00)

  4. حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت (5.00)

  5. حملة "فاش نستناو" التونسية ترفض "الترويع" وتنتفض ضد "التجويع" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "ديجي فان" وجنات يرفعان ستار بطولة "الشّان"

"ديجي فان" وجنات يرفعان ستار بطولة "الشّان"

"ديجي فان" وجنات يرفعان ستار بطولة "الشّان"
هسبورت - محمد أمين متبار*
السبت 13 يناير 2018 - 15:05

أُسندت اللجنة المنظّمة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين تنشيط افتتاح النسخة الخامسة من "الشان"، المقرّر مساء اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إلى المغنية المغربية جنات مهيد و"Dj Van"، إلى جانب "ألعاب ضوئية" وتفاصيل فضّلت الجهات المنظّمة تركها مفاجأة.

وكشفت مصادر "هسبورت" أن مدّة الحفل التقديمي للمسابقة القارية سيتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة فقط، مبرزة أن الجهات المنظّمة فضّلت برمجة حفل افتتاح بسيط، يعكس بصورة أساسية انفتاح المغرب على الدول الإفريقية، تماشيا مع السياسة الجديدة للدولة.

من جهة أخرى أكّد حمزة الحجوي، الرئيس المنتدب للجنة المنظمة المحلية، وجود إمكانية للجمهور المغربي الذي سيقتني تذكرة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الموريتاني لكسب تذاكر سفر وحضور مباراة للفريق الوطني في نهائيات كأس العالم المقرّرة الصيف المقبل في روسيا، مشيرا إلى أن القرعة ستسحب في اليومين المقبلين.

وأشار الحجوي إلى ثقته في حضور الجمهور المغربي للمركب الريا ضي محمد الخامس في الدار البيضاء، خاصة أنه سيحتضن مباريات الفريق الوطني، مضيفا أن التذاكر عادة ما تباع خلال اليوم الأخير وأن المنظّمين لم يقصّروا في تشجيع الجمهور المغربي والجمعيات الرياضية والمدارس من أجل أن يحج بكثافة للملاعب الأربعة في المغرب التي ستحتضن نهائيات "الشان".

* لمتابعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - halim السبت 13 يناير 2018 - 15:21
صراحة لم نلمس اي تعبئة قوية من طرف المنظمين تشعر بوجود تظاهرة رياضية من الحجم الكبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - مغربي غيور السبت 13 يناير 2018 - 15:25
عندك عاوتني يحيبو طوارو ديال صداع كناوة ويشوهونا قدام العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
3 - NeoSimo السبت 13 يناير 2018 - 15:45
الفن الگناوي إنبهر وحبه العديد من السياح وتجدهم يستمتعون بسماعه وأحدهم هنا يعتبره شوهة رغم أنه من تراثنا الأصيل ...

الشوهة هي من يعتبر فاست فود طبخ راقي وفاست ميوزك فن مودرن و يخجل من ثقافتنا الغنية...

ما أحبه في DJ VAN هو قدرته على إبراز تراثنا الموسيقى للعالم بذوق فني رائع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - إلى "مغربي غيور" السبت 13 يناير 2018 - 16:18
قالك مغربي غيور و كيعتابر كناوة شهوة !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.