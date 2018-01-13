"ديجي فان" وجنات يرفعان ستار بطولة "الشّان"

هسبورت - محمد أمين متبار*

أُسندت اللجنة المنظّمة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين تنشيط افتتاح النسخة الخامسة من "الشان"، المقرّر مساء اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إلى المغنية المغربية جنات مهيد و"Dj Van"، إلى جانب "ألعاب ضوئية" وتفاصيل فضّلت الجهات المنظّمة تركها مفاجأة.

وكشفت مصادر "هسبورت" أن مدّة الحفل التقديمي للمسابقة القارية سيتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة فقط، مبرزة أن الجهات المنظّمة فضّلت برمجة حفل افتتاح بسيط، يعكس بصورة أساسية انفتاح المغرب على الدول الإفريقية، تماشيا مع السياسة الجديدة للدولة.

من جهة أخرى أكّد حمزة الحجوي، الرئيس المنتدب للجنة المنظمة المحلية، وجود إمكانية للجمهور المغربي الذي سيقتني تذكرة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الموريتاني لكسب تذاكر سفر وحضور مباراة للفريق الوطني في نهائيات كأس العالم المقرّرة الصيف المقبل في روسيا، مشيرا إلى أن القرعة ستسحب في اليومين المقبلين.

وأشار الحجوي إلى ثقته في حضور الجمهور المغربي للمركب الريا ضي محمد الخامس في الدار البيضاء، خاصة أنه سيحتضن مباريات الفريق الوطني، مضيفا أن التذاكر عادة ما تباع خلال اليوم الأخير وأن المنظّمين لم يقصّروا في تشجيع الجمهور المغربي والجمعيات الرياضية والمدارس من أجل أن يحج بكثافة للملاعب الأربعة في المغرب التي ستحتضن نهائيات "الشان".

* لمتابعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين زوروا Hesport.Com