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كُتّاب وآراء
الملك: حميد الهزاز مثال للغيرة الوطنية الصادقة
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة اللاعب الدولي السابق المرحوم حميد الهزاز، الذي وافته المنية يوم أمس السبت.
وعبر العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن بالغ تأثره بـ "نبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، اللاعب الدولي السابق حميد الهزاز، تغمده الله بواسع رحمته".
وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك، لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، ومن خلالهم لأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الرياضية الوطنية، ولاسيما في نادي المغرب الفاسي، "عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل أحد حراس المرمى المتألقين".
وزاد المصدر "الهزاز هو أحد الذين ساهموا بقسط وافر في النتائج المشرفة التي حققتها كرة القدم الوطنية، في العديد من المنافسات والملتقيات القارية والدولية، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان، رحمه الله، مثالا للروح الرياضية العالية وللغيرة الوطنية الصادقة".
وتضرع الملك إلى الله عز وجل بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، جزاء له عما أسداه من جليل الأعمال، وأن يرزق أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.
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تعليقات الزوّار (9)
المشكل الذي نعيشه الآن وهو التفكير المادي الصرف لاغلب المواطنين الذي يرعى فكر "ما سوف يقدم الوطن لي؟" والأجيال الماضية كانت تفكر في التقديم للوطن .
وهذا سبب من الأسباب التي تحدد شان و قيمة و رقي الدول.
المرحوم الحاج حميد الهزات جوهرة نادرة في عالم المستديرة.
كان رحمه الله انسان خلوق قنوع متيم بعشق المغرب الرياضي الفاسي الى النخاع وبكل بساطة انسان ليس بالمتملق والشاهد على ما أقول هو رفضه قبل ثلاثة أيام من وفاته تسيير الفريق.
رحم الله الفقيد حميد وأخوه جواد وكل من قال ( أشهد الا إلاه إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).