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الرئيسية | رياضة | الملك: حميد الهزاز مثال للغيرة الوطنية الصادقة

الملك: حميد الهزاز مثال للغيرة الوطنية الصادقة

الملك: حميد الهزاز مثال للغيرة الوطنية الصادقة
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يناير 2018 - 14:05

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة اللاعب الدولي السابق المرحوم حميد الهزاز، الذي وافته المنية يوم أمس السبت.

وعبر العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن بالغ تأثره بـ "نبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، اللاعب الدولي السابق حميد الهزاز، تغمده الله بواسع رحمته".

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك، لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، ومن خلالهم لأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الرياضية الوطنية، ولاسيما في نادي المغرب الفاسي، "عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل أحد حراس المرمى المتألقين".

وزاد المصدر "الهزاز هو أحد الذين ساهموا بقسط وافر في النتائج المشرفة التي حققتها كرة القدم الوطنية، في العديد من المنافسات والملتقيات القارية والدولية، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان، رحمه الله، مثالا للروح الرياضية العالية وللغيرة الوطنية الصادقة".

وتضرع الملك إلى الله عز وجل بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، جزاء له عما أسداه من جليل الأعمال، وأن يرزق أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Rifki الأحد 14 يناير 2018 - 14:19
C'etait un joueur qui joue avec son coeur pour le Maroc
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2 - جريء الأحد 14 يناير 2018 - 14:21
رحمه الله، ونتمنى له المغفرة لوطنيته الصادقة، وليست المزورة كغالبية الكبار.
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17
3 - mohamed de rabat الأحد 14 يناير 2018 - 14:33
العمالقة يموتون في صمت.رحمك الله يا حميد يا الهزاز افرحتنا كثيرا في مسارك الرياضي لك الله وان لله وان اليه راجعون
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17
4 - الوطن اولا الأحد 14 يناير 2018 - 14:42
المرحوم من الرجالات المتطبعين بحب الوطن كما كانت سمة و خصال الأجيال السالفة.
المشكل الذي نعيشه الآن وهو التفكير المادي الصرف لاغلب المواطنين الذي يرعى فكر "ما سوف يقدم الوطن لي؟" والأجيال الماضية كانت تفكر في التقديم للوطن .
وهذا سبب من الأسباب التي تحدد شان و قيمة و رقي الدول.
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5 - عزام الأحد 14 يناير 2018 - 14:48
الله أكبر كل نفس ذائقة الموت ولا مرد لقضاء الخالق.تأثرت كثيرا للوفاة المفاجئة لللاعب الدولي حميد الهزاز.باختصار أنا من الرباط ومن عشاق المغرب الفاسي لما كنت صغيرا في فاس أواظب على مشاهدة MAS منذ أيام المرحومين جنان والزبير وكذلك مولاي إدريس وبوطيب والكزار....وكل من لم أذكر من اللاعبين الذين أمتعونا بفن كرة القدم. متذ شهرين فقط اتصلت هاتفيا بالمرحوم الهزاز لأهنئه على إصدار كتاب سيرته الذلتية الأنيقة تحت إشراف الصحفي أحمد التويجر.لضيق المكان فقط أتذكر الصفة التي كان يطلقها الصحفي الحسين الحياني"الهزاز النمر" بسبب القفزات الطائرة للفقيد العزيز.أصدقكم القول عيناي تدمعان على هذا الرجل الرائع مع تعازي الصادقة لحرمه وأبنائه أولا ولمحبي المرحوم:عزام محب الهزاز والمغرب الفاسي
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6 - ahmed chahine الأحد 14 يناير 2018 - 15:12
رحم الله الفقيد ان لله و ان اليه راجععون
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7 - الناصري محمد الأحد 14 يناير 2018 - 15:29
نعم الرجل ونعم الحارس ونعم الوطني الغيور على الوطن وعلى المغرب الفاسي
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8 - chraibi kal الأحد 14 يناير 2018 - 15:32
ان لله وانا اليه راجعون.
المرحوم الحاج حميد الهزات جوهرة نادرة في عالم المستديرة.
كان رحمه الله انسان خلوق قنوع متيم بعشق المغرب الرياضي الفاسي الى النخاع وبكل بساطة انسان ليس بالمتملق والشاهد على ما أقول هو رفضه قبل ثلاثة أيام من وفاته تسيير الفريق.
رحم الله الفقيد حميد وأخوه جواد وكل من قال ( أشهد الا إلاه إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
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9 - مول تيد الأحد 14 يناير 2018 - 15:38
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم اسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ..لقد كان الفقيد حقا مثالا للوطنية الصادقة لم يكن همه المال او الشهرة كان حبه لوطنه فوق كل الإعتبارات دافع عن جدارة واستماتة عن مرمى الفريق الوطني في ادق اللحظات واصعبها امام كبريات المنتخبات العالمية ..رحم الله الفقيد حميد الهزاز من الجيل الذهبي الذي لن يكرر الزمان من امثالهم .
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