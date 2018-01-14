السودان يهزم غينيا في بطولة "الشان" بالمغرب

هسبورت - عبد الصمد الراجي*

حقق منتخب السودان للمحليين، عصر اليوم الأحد، بمركب محمد الخامس، فوزا صعبا على نظيره الغيني بهدفين لهدف، في مستهل مبارياته ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، وهي ثاني مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا المنتخب الوطني المغربي وموريتانيا.

وافتتح نتيجة اللقاء لصالح المنتخب السوداني اللاعب عمر سليمان في حدود الدقيقة 20، قبل أن يعدل المنتخب الغيني النتيجة عن طريق اللاعب سيكو أمادو كامارا في الدقيقة 55، إلا أن اللاعب سيف تيري تمكن من تسجيل الهدف الثاني للسودان عند الدقيقة 75، لتنتهي المواجهة بخسارة غينيا بهدفين لهدف واحد.

ويخوض منتخب السودان نهائيات البطولة للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى حينما نظم النسخة الثانية من البطولة في 2011، بينما فشل في التأهل إليها في 3 محاولات متتالية، حيث سيواجه في مباراته المقبلة المنتخب الموريتاني، فيما سيلتقي المنتخب الغيني المنتخب المغربي متصدر المجموعة يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وكانت السودان قد استعدت للبطولة بمعسكر داخلي مغلق لمدة 11 يوما، قبل أن يغادر لمعسكر خارجي امتد لأسبوعين ولعب وديا أمام فريق أولمبيك مدنين التونسي، ثم خسر أمام كوت ديفوار 1-3، ولم تكتمل مباراته الأولى أمام منتخب رواندا بسبب توتر اللاعبين حيث لعبت منها 47 دقيقة فقط.

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