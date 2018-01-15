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الرئيسية | رياضة | رونالدو يرغب في العودة إلى "مان يونايتد" قريبا

رونالدو يرغب في العودة إلى "مان يونايتد" قريبا

رونالدو يرغب في العودة إلى "مان يونايتد" قريبا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 15 يناير 2018 - 17:45

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أبلغ زملاءه في النادي برغبته في العودة إلى ناديه السابق، مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة (آس) الإسبانية أن رونالدو يشعر بتعرضه للخيانة من جانب رئيس النادي، فلورينتينو بيريز، بسبب عدم تنفيذ وعوده بتحسين العقد الذي يجمع الطرفين.

وبحسب الصحيفة الرياضية نفسها فإن "الدون" يعتبر ملعب "أولد ترافورد" المكان المناسب لمواصلة مسيرته الكروية، حيث سبق واحترف في صفوفه ستة مواسم قبل الانتقال لريال مدريد في صيف 2009.

وأضاف التقرير أن فلورنتينو وعد رونالدو بتحسين عقده بعد تسجيله ثنائية في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، لكن رئيس الريال لم يحقق وعده.

ورغم أن "الدون" فاز خمس مرات بالكرة الذهبية، وهو نفس عدد الجوائز التي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه بعيد عن قائمة اللاعبين الثلاثة الأعلى دخلا في العالم، وهو ما جعله يطالب بتحسين مردود عقده.

ويحتل المهاجم الدولي، الذي يقترب من عامه الـ33، المركز الخامس في قائمة أفضل خمس لاعبين دخلا؛ بإجمالي صافي يبلغ 21 مليون يورو في الموسم الواحد، بينما يحصل ميسي على 50 مليون يورو بعد تجديد عقده مع برشلونة، ويبلغ دخل البرازيلي نيمار 36 مليون يورو في السنة.

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