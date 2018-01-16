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الرئيسية | رياضة | تصرف مثير للجدل يوقف حكم مباراة في فرنسا

تصرف مثير للجدل يوقف حكم مباراة في فرنسا

تصرف مثير للجدل يوقف حكم مباراة في فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 05:40

قررت الإدارة الفنية للتحكيم التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف الحكم طوني شابرون، الذي قاد مباراة باريس سان جيرمان ونانت نهاية الأسبوع، بسبب محاولته عرقلة المدافع البرازيلي دييجو كارلوس قبل رفع البطاقة الصفراء الثانية بوجهه، وطرده من اللقاء.

ومن بين التداعيات الفورية لقرار إيقاف الحكم الفرنسي، حتى "إشعار آخر"، منعه من إدارة المباراة المرتقبة غدا الأربعاء بين فريقي أنجيه وتروا برسم منافسات الدوري الفرنسي.

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