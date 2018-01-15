البروتوكول الملكي و"حُكْرة الكاف" يُضايقان أحمد في افتتاح "الشّان"

هسبورت من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)

يبدو أن الارتياح والإحساس بالانتماء إلى المغرب الذي طالما عبر عنه الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد تأثر نوعا ما بطريقة إعطاء الانطلاقة الرسمية لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، السبت الماضي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، التي عرفت إعطاء الأولوية للبروتوكول الملكي على حساب الكلمة الافتتاحية لرئيس "الكاف".

وعلمت "هسبورت" أن أحمد أحمد قد شعر بـ"ضيق" من طريقة تدبير اللجنة المنظمة للمنافسة التي أعطت الأولوية للبروتوكول الملكي في النزول إلى أرضية الميدان والسلام على لاعبي المنتخبين والطاقم التحكيمي وإعطاء ضربة البداية، في وقت اكتفى فيه أحمد أحمد بالمشاهدة من الخلف.

وعبر أعضاء من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن امتعاضهم من إلغاء الكلمة الافتتاحية لأحمد أحمد، بحسب ما توصلت به "هسبورت" من مصادر مطلعة، وإظهار "الكاف"، التي تعتبر المسؤول الأول عن المسابقة وملاعبها وكافة التفاصيل في الصف الثاني وراء هيمنة "البروتوكول" الملكي.

وإلى جانب تغليب مراسيم التقديم الملكي على بروتوكول "كاف" عقب حفل افتتاح "الشان"، تلقى أحمد أحمد، باستغراب، جلوسه بعيدا عن ولي العهد مولاي الحسن، الذي ترأس المباراة، في وقت كان يجلس بجانبه الأيمن والأيسر كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسجلت كواليس أمسية افتتاح النسخة الخامسة من بطولة "الشان" انزعاج المسؤولين عن المؤسسة الكروية القارية، خاصة أن تفاصيل البروتوكول الملكي خلال المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، الذي احتضنته المغرب سنة 2014، لم يحجب الحضور القوي لمسؤولي "فيفا"؛ إذ ظهر سيب بلاتير، الرئيس السابق لـ"فيفا"، بجانب ولي العهد، في منصة ملعب مراكش، وهو يتبادل معه الحديث في أكثر من مناسبة.

وكان أحمد أحمد، رئيس "كاف"، قبل يوم من انطلاق فعاليات "الشان"، قد عبر عن امتنانه للملك محمد السادس، لتسهيله مهام المشرفين على تنظيم المسابقة في المغرب في وقت قياسي، بعد سحب التنظيم من كينيا التي لم تحترم دفتر تحملات "كاف".