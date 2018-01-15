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الرئيسية | رياضة | البروتوكول الملكي و"حُكْرة الكاف" يُضايقان أحمد في افتتاح "الشّان"

البروتوكول الملكي و"حُكْرة الكاف" يُضايقان أحمد في افتتاح "الشّان"

البروتوكول الملكي و"حُكْرة الكاف" يُضايقان أحمد في افتتاح "الشّان"
هسبورت من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 15 يناير 2018 - 16:00

يبدو أن الارتياح والإحساس بالانتماء إلى المغرب الذي طالما عبر عنه الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد تأثر نوعا ما بطريقة إعطاء الانطلاقة الرسمية لنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، السبت الماضي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، التي عرفت إعطاء الأولوية للبروتوكول الملكي على حساب الكلمة الافتتاحية لرئيس "الكاف".

وعلمت "هسبورت" أن أحمد أحمد قد شعر بـ"ضيق" من طريقة تدبير اللجنة المنظمة للمنافسة التي أعطت الأولوية للبروتوكول الملكي في النزول إلى أرضية الميدان والسلام على لاعبي المنتخبين والطاقم التحكيمي وإعطاء ضربة البداية، في وقت اكتفى فيه أحمد أحمد بالمشاهدة من الخلف.

وعبر أعضاء من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن امتعاضهم من إلغاء الكلمة الافتتاحية لأحمد أحمد، بحسب ما توصلت به "هسبورت" من مصادر مطلعة، وإظهار "الكاف"، التي تعتبر المسؤول الأول عن المسابقة وملاعبها وكافة التفاصيل في الصف الثاني وراء هيمنة "البروتوكول" الملكي.

وإلى جانب تغليب مراسيم التقديم الملكي على بروتوكول "كاف" عقب حفل افتتاح "الشان"، تلقى أحمد أحمد، باستغراب، جلوسه بعيدا عن ولي العهد مولاي الحسن، الذي ترأس المباراة، في وقت كان يجلس بجانبه الأيمن والأيسر كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسجلت كواليس أمسية افتتاح النسخة الخامسة من بطولة "الشان" انزعاج المسؤولين عن المؤسسة الكروية القارية، خاصة أن تفاصيل البروتوكول الملكي خلال المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، الذي احتضنته المغرب سنة 2014، لم يحجب الحضور القوي لمسؤولي "فيفا"؛ إذ ظهر سيب بلاتير، الرئيس السابق لـ"فيفا"، بجانب ولي العهد، في منصة ملعب مراكش، وهو يتبادل معه الحديث في أكثر من مناسبة.

وكان أحمد أحمد، رئيس "كاف"، قبل يوم من انطلاق فعاليات "الشان"، قد عبر عن امتنانه للملك محمد السادس، لتسهيله مهام المشرفين على تنظيم المسابقة في المغرب في وقت قياسي، بعد سحب التنظيم من كينيا التي لم تحترم دفتر تحملات "كاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الهاوب الاثنين 15 يناير 2018 - 16:07
نحن من نظمنا التظاهرة و احمد احمد ان لم تعجبه التقاليد فليقدم استقالته
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-640
2 - ق.م الاثنين 15 يناير 2018 - 16:13
هذه من علامات حصول المغرب مستقبلا على نهائيات كأس العالم 2026 بقيادة حكام شركات التأمين والله اعلم
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136
3 - محمد المانيا الاثنين 15 يناير 2018 - 16:17
هدا اول اشهار لتنظيم كأس العالم 2026.ما زلنا بعيدين على مباريات عالمية.
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290
4 - said الاثنين 15 يناير 2018 - 16:18
لو كنت مكان أحمد أحمد لغادرت المنصة٠ لا يعقل بعد كل ما عايشناه مع عيسى حياتو والآن نريد أن نخسر سند قوي للمغرب بسبب الجامعة الهاوية بعد فضيحة الحافلات والإضاءة يوم الإفتتاح٠ نحن في مقابلة كرة القدم ومن يريد بروتوكولا فلينظمه بعيدا عن مصلحة البلاد٠ مثل هذه الأمور تصنع المشاكل فقط٠
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453
5 - محمد العناق الاثنين 15 يناير 2018 - 16:21
فعلا له الحق في ذلك وخصوصا أنها تظاهرة أفريقية بامتياز وليست بطولة المغرب أو كأس العرش، هذا هو حال الجامعة عندنا لا تفكر بالمنطق المفروض ،العشوائية هي السائدة عندنا في كل شيء ،طبيعي أن رئيس الكاف يفكر في هذا البروتوكول الغير منطقي على الأقل كان عليهم اشراكه في رمي كرة الانطلاقة ،من المحتمل أن يترك الأمير يعطي الانطلاقة أمام أعين الكاميرات العالمية ،أكيد إنها ستجلب عليكم صحافة العالم، خصوصا تنظيم كأس العالم لن نحلم بها.
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231
6 - أبو مهدي الاثنين 15 يناير 2018 - 16:22
هذا هو المشكل ف هاد البلد السعيد ..الاكيد أن سمو الامير لا علاقة له بما حدث ولكن هذه الاخطاء القاتلة تعود الى جهابدة المتملقين الذين تهمهم المواقع على مصلحة الوطن. كل الذي بناه لقجع يهدمه هؤلاء .. فليعذرنا السي احمد رئيس الكاف لقد ابلانا الله بلحاسين الكابة
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245
7 - najib الاثنين 15 يناير 2018 - 16:23
قولوا ليه يسمح لينا ياسعادة الرئيس,لأننا غير معتادين على استقبال والاهتمام بالشخصيات القريبة من اصولنا اما الدينية او الهوية العربية او حتي الافريقية.
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79
8 - يونس المغربي الاثنين 15 يناير 2018 - 16:24
نحن نحب ملكنا لكن للرياضة رجالاتها .وهذا الامر قد حدث في الموندياليتو وهو في رأيي امر غير جيد
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71
9 - سعيد الاثنين 15 يناير 2018 - 16:27
ليس الأمر في مصلحة البلاد.....
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112
10 - اجديك الاثنين 15 يناير 2018 - 16:30
يجب أالفرق بين ما هو محلي محلي وما هو قاري أو عالمي؛ اظن ان رييس الكاف أولى من رشيد الطالبي في هاته المنافسة فهدا الأخير هو مشرف على جميع الرياضات وبدون استثناء؛ كما السيد احمد احمد فهو المسؤول الاول على كرة القدم في افريقيا؛ وبالمناسبة حضور السيد الوزير في مناسبة قرعة كأس العالم كانت زيادة ونفقات زايدة كدلك؛ مادا سيضيف؛ المسؤولين عندنا غاخاشين نيوفهم...
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114
11 - مواطن الاثنين 15 يناير 2018 - 16:36
طقوس المخزن البالية لن تغادر هذه البلاد. طقوس من العهد الحجري الأول لا تليق إلا بالمدافعين عنها من أناس خارج التاريخ والحاضر.

نظموا أنفسكم أولا قبل التفكير في تنظيم كأس العالم.
حسب رأيي الشخصي ومع كل السلبيات والتخلف والله الفيفا ليست مجنونة لتورط نفسها مع ردائتكم وخا تعطيه مناصفة للشيلي وأستراليا في أبعد نقطة على وجه الأرض.

مداخيل الدار البيضاء أكبرمدينة كلها بهائم وعربات وبداوة من التشارك والبرنوصي وعين السبع ومديونة وليساسفة...
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126
12 - Jamal Bouriane الاثنين 15 يناير 2018 - 16:36
Bonjour, je suis très d'accord, nos gestionnaire ont une mentalité très traditionnelle, rien n'est programmé à
l'avance, aucune de coordination avec le palais, manque de planification, nos amateurs gestionnaire ne pensent qu'à leur intérêt personnelle, tout le monde à peur du roi et les princes, il ne faut jamais commettre des erreurs dans le protocole royale, mais tant pis pour l'image Maroc
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34
13 - said الاثنين 15 يناير 2018 - 16:38
هواة ومحليون في التسيير والتفكير وفي كل شيئ هذا خطأ فادح ماذا لو سيحصل لو جلس السيد أحمد بجانب ولي العهد كان لصالح لنا.الآن وقع ما وقع لكن في النهائي وجب إصلاح هذا الخطأ خاصة وأن أحمد له مواقف آتجاه نبيلة آتجاه المغرب. لا تقولوا لنا غدا العدو الشرقي كذاوكذا الاحداث الرياضية الكبيرة عندما تسلم إلى اللجنة المنظمة تكون غير خاضعة لأي بروطوكول للدولة المحبظنة.
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50
14 - غيووووووور الاثنين 15 يناير 2018 - 16:39
هكذا تكرهون التغيير نحو الأفضل وتحولون أصدقائكم إلى أعداء وتدهسون بارجلكم مصلحة الوطن. .....
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67
15 - أسينگ من أيت هاني الاثنين 15 يناير 2018 - 16:41
فليتضايق أحمد أحمد ما شاء من الضيق حتى يشبع.سمو الأمير أولى من كل أحد ليعطي شرف بداية المسابقة.وتقاليدنا و حب أولياء أمورنا أولى لنا من الرياضة ومسؤوليها.
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-176
16 - ايمن الاثنين 15 يناير 2018 - 16:44
عيسى حياتي هو لي كايعرف للمسؤولين المغاربة أحمد أحمد كان أحد أكبر الداعمين للمغرب ونسي بأن المسؤولين المغاربة كامونيين
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80
17 - NOUMRI الاثنين 15 يناير 2018 - 16:51
المغرب قبل بتنظيم كأس أفريقيا للاعبين المحليين التي لا معنى لها فقط لغرض معين هو أن يتبت لمسؤولي الفيفا أنه قادر على تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2026 يتوفره على جميع ما تحتاجه هده المنافسة من تجهيزات و غيرها أما عن أبعاد إلغاء كلمة الإفتتاح لرئيس الكاف فأنا متفق معهم لأن الأفارقة في متل هده المناسبات يطيلون الكلام بدون فائدة و إبعاده عن الجلوس بجانب ولي العهد فهدا خطأ فادح من طرف البروتوكول مهما كان فهو رئيس الكاف ؤ ما يبقاش فيك الحال هاهي الفرصة جاية يوم التصويت على من سينظم بطولة كأس العالم 2026 رد ليهم الصرف بعدم التصويت للمغرب و أنت رئيس الكاف في أيدك كلشي
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-14
18 - سعيد من الريف الاثنين 15 يناير 2018 - 16:51
هل شاهدتم في افتتاح كأس العالم نزول رئيسة البرازيل للسلام على اللاعبين وإعطاء انطلاقة البطولة، إلا في المغرب، فمن الممكن أن يتم قطع البث المباشر من أجل تصوير الملك أو ولي العهد وهو يغادر الملعب. بصراحة أمر غير منطقي
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59
19 - tarik الاثنين 15 يناير 2018 - 16:52
هكذا تدبر شؤزن البﻻد باكملها وليس الرياضة وحدها، في دول ديمقراطية ما دخل المؤسسة الملكية في عرس قاري للمحليبن فهذا ليس بكأس العالم، ولو فقد كان من المفروض من اﻷمير أن يتفقد رئيس الكاف ما دامت زبانية النفاق مهتمة أكثر بالصور والجلوس مع اﻷمير وأين كان السيد لقجع وهو المحترف ام كان مغلوبا عن امره، على كل حال سوف تبقى الصورة معبرة عن حقيقة من يسيرون هذا البلد و سوف تستغل من طرف اعداء الوطن لغايات أخرى كبرهان عن عجرفة و تكبر المغرب الذي طالما أصدع العالم بانه افريقي اكثر من اﻷفارقة والنتائج سوف نراها على المدى القصير ومن اﻵن ﻻ داعي لتبدير المال العام لداعية كأس العالم في أكبر بلد للنفاق و الشقاق و مفاسد اﻷخﻻق و شكرا هسبريس
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25
20 - الطيب بنكيران الاثنين 15 يناير 2018 - 17:02
سامحنا يا سي احمد احمد لاننا نعني من عقدة الاوروبي، لو كان شعرك أشقر وبشرة بيضاء لما اهتموا بك، وبما انك تنتمي الى دول العالم الثالث فستبقى في مؤخرة الصف، لان المغرب بلد " الحكارة ". نحن في هذا البلد " احسن بلد في العالم " حبانا الله ب الرياضي الاول، والمهندس الاول، والفلاح الاول، والرائد الاول، والمفكر الاول، واللائحة طويلة.
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36
21 - سقط القناع عع الاثنين 15 يناير 2018 - 17:17
هكذا تدار الأمور في بلدنا الحبيب منطق الهوة بين الدولة العميقة ومناحي الحياة لكن لمن تعاود زابورك اداوود الشريان الذي تتنفس به قطاعات الدولة هو خلق منظومة متكاملة وليس خلق أشخاص وتبقى دول العربية في ديل متدنيييين لأنها تخلق الجبابرة وتقمع اباطرة ودائما خلط الأوراق مثلا خلط سياسة بالدين وخلط سياسة برياضة وقس على ذلك لكن الوطن يبقى حاف
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8
22 - محمد الاثنين 15 يناير 2018 - 17:26
بصراحة مثل هده الاحتفالات تكون الاجندة مكتوبة وفق الوقت والمكان وهذه مسؤولية الرءيس او من يساعده ان يطلب جدول البرتوكول
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3
23 - مثلي مؤمن بالله الاثنين 15 يناير 2018 - 17:37
بعيدون كل البعد عن احترام اساسيات تنظيم هده التظاهرات من هذا الحجم
نحن في مقابلة كرة القدم ومن يريد بروتوكولا فلينظمه بعيدا عن مصلحة البلاد٠ مثل هذه الأمور تصنع المشاكل فقط٠
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2
24 - ابن سوس المغربي الاثنين 15 يناير 2018 - 17:38
المسؤولين على البروتوكول في المغرب ملك أكثر من الملك نفسه المبالغة في كل شيء كل شئ يدخلون فيه الملك متى يتم إصلاح هذا البروتوكول و إعطاء قيمة لكل من يستحقها و احتفال بالضيف وأعطاه اهمية لماذا نرى ملوك و رؤساء يجلسون الى جانب الضيوف طبيعي في اي استعراض او احتفال وعندنا نرى الملك والأسرة منعزلة عن كل المشاركين حتى لو كانو وجيش و رجالات الدولة والضيوف؟
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0
25 - Med lwadnouni الاثنين 15 يناير 2018 - 17:38
إنها الاحترافية يا سادة ... كأس العالم في مهب الريح... رئيس الكاف اعباد الله ونااااااااري على غلط يجب محاسبة المؤولين عن هذه التفهات
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2
26 - ابن سوس، الى مواطن الاثنين 15 يناير 2018 - 17:41
أحييك أخي الكريم كلامك في الصميم
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