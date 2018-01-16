الهجهوج يلتحق بصفوف اتحاد العاصمة الجزائري

هسبورت ـ بدر امديد*

وَقّع اللاعب رضا الهجهوج عقدا لمدة موسم ونصف الموسم مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ فريق الوداد الرياضي عقده مع بداية الميركاتو الشتوي الجاري، في إطار سلسلة التغييرات التي حصلت داخل بيت بطل القارة السمراء، بعد النتائج السلبية التي حصدها الفريق في الآونة الأخيرة.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في اجتياز الفحص الطبي بالنادي الرياضي الإسلامي للجزائر، وتم تقديمه لـ"جماهير المسامعية" في ندوة صحافية بملعب عمر حمادي، ومن المنتظر أن يبدأ تداريبه مع الفريق بحر هذا الأسبوع، إذ يعوّل مدرّب الفريق، ميلود حمدي، على خدماته من أجل تعويض رحيل اللاعب زيري حمار إلى نادي شبيبة القبائل.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب رضا الهجهوج سبق له أن حمل قميص فريق الوداد الرياضي في 59 مناسبة سجّل خلالها 26 هدفا، توّج رفقة "النادي الأحمر" بدرع البطولة الوطنية المغربية سنة 2015، قبل أن يغادر صوب فريق عجمان الإماراتي الذي قضى رفقته مدّة ستة أشهر، وحقق معه الصعود إلى الدرجة الأولى، ليقرّر بعدها العودة مجدّدا إلى ناديه الأم في الصيف الماضي، إلا أنه لم يشارك كثيرا رفقة الوداد خلال هذا الموسم مما جعل النادي يفك ارتباطه مع اللاعب.

* لمزيد من أخبار الرياضية والرياضيين زوروا Hesport.Com