ليبيا تهزم غينيا الاستوائية بثلاثية في "الشان"

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

تمكّن المنتخب المحلي الليبي لكرة القدم من اقتناص فوزا ثمينا على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية الملعب الكبير لطنجة، برسم أولى مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس افريقيا للاعبين المحليين.

وأنهى المنتخب الليبي مجريات النصف الأول من المواجهة، بالتقدم بهدفين دون رد، حيث تفوق رفاق العميد ناشنوش، على عناصر منتخب غينيا الاستوائية من كل النواحي، لتثمر تحركاتهم الهجومية التي ميزت الشوط الأول منذ دقائقه الأولى إحراز هدف السبق في حدود الدقيقة الـ12 عن طريق المهاجم صلاح الطاهر، وهدف تعزيز النتيجة في حدود الدقيقة الـ17 عن طريق رأسية مركزة للاعب نفسه.

وفوّتت العناصر الليبية العديد من المحاولات السانحة للتهديف في باقي دقائق الشوط الأول، إذ أتيحت لهم جملة من فرص التهديف لم يحسنوا التعامل معها في الأمتار الأخيرة، في المقابل ميز التواضع مردود وحضور المنتخب الغيني طيلة دقائق الشوط الأول، حيث لم يقو على تجاوز الخط الخلفي للفرسان والرد على أهداف صلاح الطاهر.

وحاول لاعبو المنتخب الغيني تحسين أدائهم خلال أطوار الجولة الثانية والبحث عن ممرات في الخط الخلفي للمنتخب الليبي؛ غير أن ذلك لم يمكنهم من تحقيق المراد، حيث نجح لاعبو المنتخب الليبي في التعامل مع كل تحركات المنتخب الخصم في الجولة الثانية، في المقابل فوت رفاق بدر حسن، العديد من الفرص السانحة لإضافة أهداف أخرى وتعزيز النتيجة، قبل أن ينجح اللاعب زكرياء الهرش، بعد إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الـ87.

وأنهت صافرة الحكم المالي ممادو كيتا أطوار خامس مباريات "الشان" في نسخته الخامسة بفوز المنتخب الليبي بثلاثية دون رد، ليحقق بذلك أول انتصاراته في مسار البحث عن ثاني ألقابه في مسابقة "الشان" بعد لقب 2014 في جنوب إفريقيا، حيث مكنه هذا الفوز من احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، في انتظار إجراء مباراة نيجيريا ورواندا المرتقبة مساء اليوم.

* لمزيد من أخبار كأس إفريقيا للاعبين المحليين زوروا Hesport.Com