تعادل أبيض بين نيجيريا ورواندا في "الشان"

هسبريس ـ و.م.ع

تعادل المنتخب النيجيري مع نظيره الرواندي، بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، في نسختها الخامسة التي يحتضنها المغرب.

وبات المنتخبان يحتلان المركز الثاني، عقب هذا التعادل، خلف المنتخب الليبي الذي فاز، في وقت سابق اليوم، على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، كانت من توقيع صلاح طاهر السيد (د 11 و17)، وزكرياء الهرش (د 86).