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كُتّاب وآراء
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تعادل أبيض بين نيجيريا ورواندا في "الشان"
الاثنين 15 يناير 2018 - 21:42
تعادل المنتخب النيجيري مع نظيره الرواندي، بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، في نسختها الخامسة التي يحتضنها المغرب.
وبات المنتخبان يحتلان المركز الثاني، عقب هذا التعادل، خلف المنتخب الليبي الذي فاز، في وقت سابق اليوم، على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، كانت من توقيع صلاح طاهر السيد (د 11 و17)، وزكرياء الهرش (د 86).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - sellam souiri الاثنين 15 يناير 2018 - 22:13
Des matchs ennuyeux par le niveau calamiteux et encore l’absence d’ambiance par le manque du public qui d’autres choses sérieuses qui le tracasse.
C’est du n’importe quoi !!!
Il est temps d’annuler cette mascarade ce n’est pas pour les beaux yeux des semssaras qu’on organise ce cirque
C’est du n’importe quoi !!!
Il est temps d’annuler cette mascarade ce n’est pas pour les beaux yeux des semssaras qu’on organise ce cirque
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