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الرئيسية | رياضة | أنغولا وبوركينافاسو تستهلان "الشان" بالتعادل

أنغولا وبوركينافاسو تستهلان "الشان" بالتعادل

أنغولا وبوركينافاسو تستهلان "الشان" بالتعادل
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 18:36

نجح التعادل السلبي في النيل من نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "أدرار" بأكادير، بين المنتخب المحلي الأنغولي لكرة القدم ونظيره البوركينابي، برسم الجولة الأولى من تباري المجموعة الرابعة ضمن نهائيات مسابقة كأس افريقيا للاعبين المحليين.

وتبادل لاعبو الطرفين بعض محاولات التهديف خلال بداية الجولة الأولى، تألق على إثرها الحارسان بنجاحهما في التصدي لبعض الكرات التي كانت سانحة لهز الشباك، فيما لم تصل باقي الدقائق للمستوى المطلوب بعدما ارتكزت عناصر المنتخبين على الإيقاع البطيء في أدائها.

ولم تأتي مجريات الجولة الثانية من المباراة بأي جديد على مستوى النتيجة، كما لم يتحسن المستوى التقني للتنافس، إذ تواصل الإيقاع البطيء ومعه كثرة التمريرات الخاطئة وغياب فرص التهديف، لينهي حكم المقابلة أطوارها بتعادل مكن محليي أنغولا وبوركينافاسو من نقطة لكل نخبة في مستهل مبارياتهما في خامس نسخة من مسابقة "الشان".

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