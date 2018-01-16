الكونغو تهزم الكاميرون في "الشان" بأكادير

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

تمكن المنتخب الكونغولي لكرة القدم من حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "أدرار" بأكادير، بنظيره الكاميروني، لحساب منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وذلك بعد أن تفوقه بهدف دون رد.

وأنهى التعادل السلبي الجولة الأولى من النزال، إذ لم ينجح لاعبو الطرفين في ترجمة بعض المحاولات الهجومية إلى أهداف، بينما طبعت الندية جل الدقائق الـ45 الأولى من المقابلة.

ودخل المنتخبان الجولة الثانية بطموح البحث عن هدف الحسم، خصوصا المنتخب الكاميروني الذي ظهر بمستوى جيد في مستهل الشوط الثاني، إذ كان قريبا من التقدم نتيجة في محاولات عدة.

وشهدت أطوار الجولة الثانية أخذا وردا بين الطرفين، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الكونغولي، في حدود الدقيقة 71، ترجمها اللاعب جونيور ماكيسي إلى هدف انتصار.

وافتتح المنتخب الكونغولي مساره في خامس نسخ كأس إفريقيا للاعبين المحليين بفوز هام، مكنه من احتلال صدارة الترتيب العام المؤقت في المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا أنغولا و بوركينافاسو بنقطة واحدة، وتغيب النقاط عن المنتخب الكاميروني الثابت في الصف الرابع.

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