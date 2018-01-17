حديود يدعو "الأسود المحلية" إلى الحذر من غينيا

هسبورت - محمد فنكار*

قال الإطار الوطني مراد حديود، إن المنتخب المغربي عليه الحذر من المنتخب الغيني في ثاني مبارياته في دور مجموعات نهائيات إفريقيا للمحليين، رغم هزيمة الأخير في المباراة الأولى أمام السودان.

وأكد حديود في تصريح لـ"هسبورت" أن المنتخب الغيني ليس بالمنتخب السهل، لأنه يتوفر على لاعبين جيدين، وعلى مجموعة متميزة رغم خسارتها في الجولة الأولى أمام السودان، كما أنه فريق يمتاز بمهارات تقنية بإمكانها أن تصعب من مأمورية المنتخب الوطني في ثاني مبارياته.

وأوضح الدولي السابق أن غينيا لها حظوظ في الذهاب إلى أبعد نقطة في هذه النهائيات، وستظهر بوجه آخر أمام "الأسود"، وهو ما يجب الحذر منه خلال لقاء اليوم، لأن لاعبيه كلهم منسجمون ويعرفون بعضهم البعض بحكم لعبهم للعديد من المباريات مع منتخبهم، معتبرا أن لقاء السودان سيعيد ترتيب أوراقه وسيطمح لتحقيق أول ثلاث نقاط له في هذه البطولة.

وعن المنتخب المغربي، قال حديود إن الفريق الوطني أظهر أنه ينافس بشكل جدي على التتويج بـ"الشان"، وله كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك، من خلال ظهوره الجيد وفوزه المستحق أمام موريتانيا برباعية، وهو ما يظهر أن الجميع واع بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، رغم بعض الأخطاء التي سيعمل الناخب الوطني جمال السلامي على تصحيحها في باقي المواجهات.

وأكد ذات المتحدث أن هناك لاعبين أبانوا عن علو كعبهم في المباراة السابقة، وأعطوا إشارات واضحة على قدرتهم في اللعب للمنتخب الأول، ويجب فقط تشجيعهم من قبل جميع الفاعلين في اللعبة، علما بأن السلامي قد اختار مجموعة من أفضل عناصر البطولة، وينتظره الجمهور عن نهاية البطولة من أجل أن يهديه هذا اللقب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يتصدر مجموعته الأولى مناصفة مع السودان برصيد ثلاث نقاط، وسيواجه في ثاني مبارياته منتخب غينيا اليوم، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف عصرا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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