حارث أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال دجنبر

هسبورت - عبد الصمد الراجي*

توج المغربي أمين حارث، مهاجم فريق "شالكه04"، بجائزة أفضل لاعب في "البوندسليغا" خلال شهر دجنبر المنصرم، بناء على تصويت متتبعي البوابة الإلكترونية لمسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، لينال بذلك أولى جوائزه الفردية رفقة الفريق "الأزرق"، منذ انتقاله إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتفوق اللاعب السابق لفريق نانت الفرنسي، على كل من لاعب هانوفر، إيلاس بيبو، واللاعب النمساوي ستيفان بوش، لاعب هوفنهايم، وذلك بعد تألقه في شهر دجنبر، خاصة في المباراة التي تعادل فيها الفريق "الملكي" أمام غريمه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لمثلها، حيث سجَل فيها هدفا، مساهما في عودة فريقه في نتيجة المباراة.

وبات مدرّب الفريق "دومنيكو تيديسكو" مقتنعا بأن حارث أصبح لاعبا مهما داخل منظومة الفريق رغم صغر سنه بفضل المستوى الباهر والقوي الذي قدّمه في أوّل مواسمه مع الفريق، بحيث جعل جميع الذين انتقدوا صفقة قدومه في الصيف الماضي يغيّرون رأيهم في شأنه.

وكانت القيمة المالية لانتقال بها حاريث إلى شالكه04 قد وصلت إلى تسعة ملايين يورو، بعد المستويات المميزة التي قدَّمها في أولى مواسمه الاحترافية مع نادي نانت بمسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، قبل أن يؤكد علو كعبه رفقة الفريق الفريق "الأزرق" بمسابقة "البونسليغا".

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