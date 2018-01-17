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كُتّاب وآراء
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السودان تؤهل المغرب إلى ربع نهائي بطولة "الشان"
الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:26
تمكن المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، بشكل رسمي، من ضمان حضوره في ربع نهائي بطولة "الشان" التي تجرى أطوارها النهائية في المملكة.
جاء ذلك بعد انتصار النخبة الوطنية على منتخب غينيا، عشية اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-1، ثم تمكن المنتخب السوداني، مساء اليوم أيضا، من هزم نظيره الموريتاني بهدف نظيف.
عقب الجولة الثانية من تنافس المجموعة الأولى، ونتيجتيها النهائيتين، يكون منتخبا موريتانيا وغينيا قد فقدا الأمل في مواصلة مشوار "الشان" ضمن دور الثمانية، بمراكمتهما هزيمتين وتذيلهما الترتيب بلا نقاط.
ووفقا لذلك، ضمن منتخبا المغرب والسودان المرور إلى الدور الموالي، بتجميعهما 6 نقاط لكل واحد منهما، في انتظار اللقاء الذي سيجمعهما، يوم الأحد المقبل، لتحديد متزعم المجموعة الأولى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
2 - المغربي الحر جرف تافلالت الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:39
عنوان يثير الاستغراب...ما معنى أن السودان هى التي اهلت المغرب....
تعليق غير لائق
184
3 - houmad mansour الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:41
Bravo nos lions! le ballon est rond .La bonne conduite et l’intelligence ont joué un rôle important à cette belle facture .Bonne chance !
4 - mehdi kech الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:53
مبروك للمنتخب محلي تأهل نهائي ان شاء الله
5 - Hombourg الأربعاء 17 يناير 2018 - 22:06
Avant même que ce tournoi c est vous voulez bien le nommé comme ça commence j ai dit que l équipe marocaine est très faible et cela est apparu à la premiere mi temps de ce match .
تعليق غير لائق
-30
7 - إبراهيم الرياضي الأربعاء 17 يناير 2018 - 22:10
توضيح بالنسبة لعنوان المقال (رسميا السودان تؤهل المغرب الى 1/8 النهائي ) أي بفوز اليوم السودان على موريتانيا تكون قد منعتها من الوصول إلى النقطة 6 كحد أقصى من النقاط . لأنه لو فازت موريتانيا اليوم على السودان وفي لقائها الأخير مع غينيا كانت تصل إلى النقطة 6 مع فوز السودان لا قدر الله في اللقاء الأخير مع النغرب نحصل على ثلاث منتخبات لها نفس عدد النقاط وتبقى الحسابات الخصوصية ؟؟ وبالتالي قال صاحب المقال بأنه السودان تؤهل المغرب الى الدور المقبل ؟؟ تحياتي لقراء هسبريس
8 - نورالدين الأربعاء 17 يناير 2018 - 22:27
ارجوكم تفاءلوا خيرا، فالمنتخب المغربي المحلي في أحسن أحواله، فلما شاهدنا المنتخب الغيني في المقابلة الاولى، بالفعل ارعبنا رغم هزيمته.
المنتخب المغربي مقارنة مع الفرق الاخرى، مستواه رائع جدا.
فكفانا تشاؤما، ولنشجع فريقنا الوطني بكل روح وطنية.
المنتخب المغربي مقارنة مع الفرق الاخرى، مستواه رائع جدا.
فكفانا تشاؤما، ولنشجع فريقنا الوطني بكل روح وطنية.
9 - Boumalen الأربعاء 17 يناير 2018 - 22:28
Je comprends pas pourquoi le Maroc a organisé ce tournoi car dans les terrains comme celles que le Maroc a. Sont réservé pour les équipes professionnelles pas pour les débutants comme on voit dans les match qui sont joués.tanger Marrakech Agadir tous ça c est pour les équipes comme la France Allemagne Espagne '.....ou des club comme Real Barca,PSG.pas pour les joueurs qui touche 2000DH par mois
تعليق غير لائق
-26
10 - السلام عليكم الأربعاء 17 يناير 2018 - 22:43
لا خوف على الرجاء البيضاوي عفوا المنتخب الوطني للمحلين في ظل تواجد الحافظي و بانون و الياميق و الزنايتي و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .
تعليق غير لائق
-39
11 - Zohair الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:01
و لماذا لم يكتب : المغرب يؤهل السودان إلى ربع نهائي بطولة الشان !
12 - إلى السلام عليكم الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:05
يبدوا أنك لا تفقه في الرياضة أي شيء وغي سامع بيها. (المنتخب الوطني المحلي) قراها مزيان لعلك تفهم المعنى.. والسلام عليكم
13 - bounis الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:14
للذين يقولون منتخب الرجاء والوداد استهزاء، تذكروا جيدا أن منتخب 86 الذي شرف المغرب والعرب وافريقيا في مونديال 86 كان أغلبية عناصره من الجيش الملكي، وحتى المدرب آنذاك كان مدربا للجيش. فقط للدكرى.
14 - مريم مراكش الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:57
الي رقم 13 هل الزاكي و خليفة والبياز
بودر بالة و كريمو وأخوه والمرحوم الظلمي و
حرمة الله هل كلهم من الجيش؟؟؟
بودر بالة و كريمو وأخوه والمرحوم الظلمي و
حرمة الله هل كلهم من الجيش؟؟؟
15 - khalid italy wydadi الخميس 18 يناير 2018 - 00:03
المنتخب الوطني الأول و المحلي يجمع خيرة اللاعبين المغاربة يعني شمالي ريفي شرقي امازيغي صحراوي عربي بيظاوي........الخ وباركا من التخلف
16 - عنوان مستفز الخميس 18 يناير 2018 - 00:21
المنتخب المغربي تأهل بقتالية الرجال وحماسة اللاعبين المغاربة وبفضلهم كسب 6نقط وليس بفضل منتخب السودان الذي كان يبحث عن تأهله وليس عن تأهل المنتخب المغربي
17 - Alfredo الخميس 18 يناير 2018 - 00:58
شكرا لابناء الجارية المغربية الدي كان لهم الفضل الكبير في تأهيل المغرب لكأس العالم بعد 20 عام من الغياب
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