السودان تؤهل المغرب إلى ربع نهائي بطولة "الشان"

هسبريس من الرباط

تمكن المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، بشكل رسمي، من ضمان حضوره في ربع نهائي بطولة "الشان" التي تجرى أطوارها النهائية في المملكة.

جاء ذلك بعد انتصار النخبة الوطنية على منتخب غينيا، عشية اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-1، ثم تمكن المنتخب السوداني، مساء اليوم أيضا، من هزم نظيره الموريتاني بهدف نظيف.

عقب الجولة الثانية من تنافس المجموعة الأولى، ونتيجتيها النهائيتين، يكون منتخبا موريتانيا وغينيا قد فقدا الأمل في مواصلة مشوار "الشان" ضمن دور الثمانية، بمراكمتهما هزيمتين وتذيلهما الترتيب بلا نقاط.

ووفقا لذلك، ضمن منتخبا المغرب والسودان المرور إلى الدور الموالي، بتجميعهما 6 نقاط لكل واحد منهما، في انتظار اللقاء الذي سيجمعهما، يوم الأحد المقبل، لتحديد متزعم المجموعة الأولى.