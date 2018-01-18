لاعبو المنتخب الوطني المحلي يحتفون بـ"القتالية"

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

عبرت عناصر المنتخب الوطني للاعبين المحليين عن ارتياحها بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام المنتخب الغيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في إطار بطولة "الشان".

وقال أيوب الكعبي، نجم المباراة ومهاجم المنتخب الوطني، في تصريح لهسبورت، إنه لم يكن يتوقع أن يسجل ثلاثية، مضيفا "انغمست بشكل جيد بفضل تأطير باقي المجموعة، حيث تحررت من ضغط بداية المباراة في الشوط الثاني، وبفضل التركيز العالي حسمنا المباراة بثلاثية".

من جانبه، قال بدر بانون، مدافع وعميد المنتخب الوطني، إن مواجهة المنتخب الغيني كانت مغايرة للمباراة الافتتاحية أمام المنتخب الموريتاني، مضيفا: "حاولنا الحفاظ على التركيز في ظل مواجهة فريق منظم بشكل جيد، حيث أظهرنا ردة فعل إيجابية خلال الشوط الثاني، رغم أننا تلقينا هدف التعادل في النصف الأول من المباراة".

بدر بولهرود أورد: "أبانت العناصر الوطنية عن روح قتالية عالية، رغم الصعوبات التي واجهناها في الشوط الأول، إذ لم يترك المنتخب الغيني مساحات كبيرة في الخط الخلفي، لكن مع إقحام لاعبين في الشوط الثاني يمتلكون طراوة بدنية مرتفعة، تمكنا من تقديم الإضافة المرجوة". وأضاف "الآن علينا نسيان كل هذا والتفكير في باقي مشوارنا ضمن البطولة".

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