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الرئيسية | رياضة | منتخب الأسود يتقدم مرتبة واحدة في تصنيف "فيفا"

منتخب الأسود يتقدم مرتبة واحدة في تصنيف "فيفا"

منتخب الأسود يتقدم مرتبة واحدة في تصنيف "فيفا"
هسبورت من الرباط*
الخميس 18 يناير 2018 - 12:25

أحرز المنتخب المغربي خطوة واحدة إلى الأمام، ضمن التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس ، إذ صار يحتل المركز 39 ، مُتقدما مركزا واحدا عن آخر ترتيب شغل فيه المرتبة 40.

وعلى الصعيد العالمي حافظت ألمانيا على صدارة التصنيف في أول نسخة بعام 2018 والتي لم تشهد أي تغييرات بالمراكز العشرة الأولى.

وتواصل البرازيل احتلال الوصافة تليها البرتغال بالمركز الثالث ثم الأرجنتين وبلجيكا وإسبانيا وبولندا وسويسرا وفرنسا وتشيلي.

وفي إفريقيا قفز منتخب تونس أربعة مراكز ليصعد للمرتبة الـ23 ويتصدر منتخبات القارة السمراء، وخلفه السنغال (24) ثم مصر التي تقدمت مرتبة واحدة (30) فالمغرب متقدما مركزا (39) ثم الكونغو (43).

وآسيويا تواصل إيران الصدارة رغم تراجعها مركزين (34) تليها أستراليا التي تقدمت مرتبتين (36) ثم اليابان متقدمة مركزا (56) فكوريا الجنوبية متقدمة مركزا هي الأخرى (59) تليها السعودية متراجعة مركزين (65).

وعلى صعيد الوطن العربي، تتصدر الترتيب تونس تليها مصر ثم المغرب فالجزائر متقدمة مركزا (57) ثم السعودية، علما بأن منتخب الكويت كان الأكثر تقدما من حيث عدد المراكز في تصنيف هذا الشهر بعدما قفز 15 مرتبة، ليصل إلى المركز الـ174.

وشهدت 3 منتخبات أفضل ترتيب لها بالتصنيف على الإطلاق باحتلال لبنان المركز الـ84 بعد ارتقائه مركزا وفلسطين الـ75 بعد تقدمها خمسة مراكز وتايوان الـ134 بعدما قفزت مرتبة واحدة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محلل مالي الخميس 18 يناير 2018 - 12:29
على أي أساس تم حساب الترتيب مع العلم أنع لم تجري المنتخبات أي مباراة ودية أو رسمية منذ أكثر من شهرين
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12
2 - شوف تشوف الخميس 18 يناير 2018 - 12:39
المنتخب المغربي يتقدم برتبة واحد في تصنيف الفيفا والشعب المغربي يتأخر في تصنيف العالمي للتنمية البشرية ويحتل أدنى المراتب الدنيوية من بين دول العالم ال 190 وتصنيف المغرب في حدود 130 فما الفائدة المرجوة من كل هاته البهرجة
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22
3 - رضوان الفتحي الخميس 18 يناير 2018 - 13:00
هل نحن هنا نلعب رياضة العاب القوى( 400 متر حواجز ) القفز الحقيقي عند المغاربة هو المرور للدور الثاني من اقصائيات كاس العالم 2018 بروسيا انشاء الله. أما هذا التصنيف العالمي لاعلاقة له بالواقع الرياضي الحالي لأن هناك فرق مصنفة في الصفوف الاولى وهي لا تستحقها مثلا منتخب البرتغال الذي يحتل الرتبة الثالثة عالميا.
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22
4 - وحدوي الخميس 18 يناير 2018 - 13:35
صراحة منتخب المغرب الحالي يستحق صدارة افريقيا والعالم العربي عموما اتمنى ان ينتزع ذلك من خلال كاس العالم روسيا 2018
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21
5 - lestoun el الخميس 18 يناير 2018 - 13:40
الحمدلله اننا تقدمنا رتبة
الى الامام
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8
6 - Tayeb الخميس 18 يناير 2018 - 14:29
هذا التقييم اصبح قرار سياسة وليس رياضة فمهما ان ترامب قرر القدس عاصمة اسرائيل الابدية فماذا ننتظر من تقييم ا لاخرين فقط ضحك على ا لذقون ونحن نيام
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-5
7 - Bozar الخميس 18 يناير 2018 - 15:59
للاسف لكنه تأخر بأكتر من نقطة لدى احمد احمد يوم الافتتاح للشان لانه غضب من البروتوكول الملكي .....ونا نقول الحكم ديال الماتش ديال غينيا كان معصب علينا ..اااااه حرشوه ولاد الهم ....ااامممم.....مشينا فيها حماد اوحماد تقلق كعاا.....الحكام غادين ايبداو علينا بالصفرات هاك بالاك باش نتعلموا نلعبو بالبيضة والحجر ....
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-4
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