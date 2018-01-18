منتخب الأسود يتقدم مرتبة واحدة في تصنيف "فيفا"

هسبورت من الرباط*

أحرز المنتخب المغربي خطوة واحدة إلى الأمام، ضمن التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس ، إذ صار يحتل المركز 39 ، مُتقدما مركزا واحدا عن آخر ترتيب شغل فيه المرتبة 40.

وعلى الصعيد العالمي حافظت ألمانيا على صدارة التصنيف في أول نسخة بعام 2018 والتي لم تشهد أي تغييرات بالمراكز العشرة الأولى.

وتواصل البرازيل احتلال الوصافة تليها البرتغال بالمركز الثالث ثم الأرجنتين وبلجيكا وإسبانيا وبولندا وسويسرا وفرنسا وتشيلي.

وفي إفريقيا قفز منتخب تونس أربعة مراكز ليصعد للمرتبة الـ23 ويتصدر منتخبات القارة السمراء، وخلفه السنغال (24) ثم مصر التي تقدمت مرتبة واحدة (30) فالمغرب متقدما مركزا (39) ثم الكونغو (43).

وآسيويا تواصل إيران الصدارة رغم تراجعها مركزين (34) تليها أستراليا التي تقدمت مرتبتين (36) ثم اليابان متقدمة مركزا (56) فكوريا الجنوبية متقدمة مركزا هي الأخرى (59) تليها السعودية متراجعة مركزين (65).

وعلى صعيد الوطن العربي، تتصدر الترتيب تونس تليها مصر ثم المغرب فالجزائر متقدمة مركزا (57) ثم السعودية، علما بأن منتخب الكويت كان الأكثر تقدما من حيث عدد المراكز في تصنيف هذا الشهر بعدما قفز 15 مرتبة، ليصل إلى المركز الـ174.

وشهدت 3 منتخبات أفضل ترتيب لها بالتصنيف على الإطلاق باحتلال لبنان المركز الـ84 بعد ارتقائه مركزا وفلسطين الـ75 بعد تقدمها خمسة مراكز وتايوان الـ134 بعدما قفزت مرتبة واحدة.

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