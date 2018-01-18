ناميبيا وزامبيا في ربع نهائي بطولة "الشان"

هسبريس ـ و.م.ع

فاز المنتخب الناميبي على نظيره الأوغندي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم الجولة الثانية من الدور الأول للمجموعة الثانية، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها الخامسة.

وأعاد المنتخب الناميبي نفس سيناريو المباراة الأولى أمام الكوت ديفوار، بحسمه للمباراة في الدقائق الأخيرة، عندما وقع باندوليني نيكوندي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ورافقت ناميبيا، بعد هذا الفوز، زامبيا إلى صدارة المجموعة الثانية بمجموع ست نقاط، ويتمكنا رسميا من التأهل للدور الثاني، وإقصاء منتخبي أوغندا والكوت ديفوار المتذيلين التصنيف بلا نقاط.