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كُتّاب وآراء
التونسي فوزي البنزرتي يخلف عموتة في الوداد
تعاقد المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي، برئاسة سعيد الناصيري، مع الإطار الفني التونسي فوزي البنزرتي مدربا جديدا للفريق، بشكل رسمي اليوم، خلفا للمدرب الحسين عموتة الذي أقيل من منصبه قبل أزيد من 10 أيام.
وأكد أيمن البنزرتي، نجل ووكيل أعمال المدرب فوزي البنزرتي، في تصريح لـ"هسبورت" أن الأخير وقع رسميا في كشوفات نادي الوداد البيضاوي، مردفا: "تم توقيع العقد والاتفاق على كل الجزئيات المتعلقة بذلك".
وكان فوزي البنزرتي قد حل رفقة وكيل أعماله، اليوم الجمعة، بمدينة الدار البيضاء من أجل إتمام تفاصيل ارتباطه بـ"الفريق الأحمر"، ساعات قليلة بعد أن أوقفت إدارة الوداد مفاوضاتها مع المدرب الفرنسي هوبيرت فولود، الذي كان مرشحا لخلافة الحسين عموتة؛ لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الرئيس الناصيري.
وكان سعيد الناصيري قد أكد، مساء أمس الخميس في تصريح لـ"هسبورت"، توقيع المدرب الفرنسي هوبيرت فولود في كشوفات النادي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتأكد عكس ذلك على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن عدة أسماء كانت مطروحة على طاولة إدارة الوداد، بعد الانفصال عن المدرب الحسين عموتة؛ أبرزها الإطار الفني البلجيكي هوغو بروس، الناخب الوطني السابق للمنتخب الكاميروني، الأخير الذي لم يتفق مع مسؤولي الفريق "الأحمر" على المقابل المالي ، فضلا عن الإطار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق لفريق "تي بي مازيمبي" الكونغولي، والذي كشف في تصريح سابق لـ"هسبورت" أنه مرتبط بعقد مع أحد أندية الدوري الأمريكي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
C'est la honte !
En tant que wydadi vivant en France je suis contre cette décision !!
Je préfère à la rigueur un entraîneur espagnole , francais ou même argentin où Bresilien ...
Mais pas luiii
Hechouuuuummaaaaaa
El FA9essaaaaaa
انتظرونا في الاياب، الفوز داخل وخارج الميدان؛ 41 نقطة من 45 (13 انتصار وتعادلين) بجهد الله.
كل الفرق ستأكل الزميتة بملعب أدرار.
آه آوا هتك آوا والزمييييــــتة هههههه
ماكاين لا وصال ولا سناء
أديما المغرب