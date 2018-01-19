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الرئيسية | رياضة | التونسي فوزي البنزرتي يخلف عموتة في الوداد

التونسي فوزي البنزرتي يخلف عموتة في الوداد

التونسي فوزي البنزرتي يخلف عموتة في الوداد
هسبورت - عمر الشرايبي*
الجمعة 19 يناير 2018 - 17:05

تعاقد المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي، برئاسة سعيد الناصيري، مع الإطار الفني التونسي فوزي البنزرتي مدربا جديدا للفريق، بشكل رسمي اليوم، خلفا للمدرب الحسين عموتة الذي أقيل من منصبه قبل أزيد من 10 أيام.

وأكد أيمن البنزرتي، نجل ووكيل أعمال المدرب فوزي البنزرتي، في تصريح لـ"هسبورت" أن الأخير وقع رسميا في كشوفات نادي الوداد البيضاوي، مردفا: "تم توقيع العقد والاتفاق على كل الجزئيات المتعلقة بذلك".

وكان فوزي البنزرتي قد حل رفقة وكيل أعماله، اليوم الجمعة، بمدينة الدار البيضاء من أجل إتمام تفاصيل ارتباطه بـ"الفريق الأحمر"، ساعات قليلة بعد أن أوقفت إدارة الوداد مفاوضاتها مع المدرب الفرنسي هوبيرت فولود، الذي كان مرشحا لخلافة الحسين عموتة؛ لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الرئيس الناصيري.

وكان سعيد الناصيري قد أكد، مساء أمس الخميس في تصريح لـ"هسبورت"، توقيع المدرب الفرنسي هوبيرت فولود في كشوفات النادي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتأكد عكس ذلك على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن عدة أسماء كانت مطروحة على طاولة إدارة الوداد، بعد الانفصال عن المدرب الحسين عموتة؛ أبرزها الإطار الفني البلجيكي هوغو بروس، الناخب الوطني السابق للمنتخب الكاميروني، الأخير الذي لم يتفق مع مسؤولي الفريق "الأحمر" على المقابل المالي ، فضلا عن الإطار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق لفريق "تي بي مازيمبي" الكونغولي، والذي كشف في تصريح سابق لـ"هسبورت" أنه مرتبط بعقد مع أحد أندية الدوري الأمريكي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - رجاوي بيضاوي الجمعة 19 يناير 2018 - 17:16
صراحة اختيار موفق. مدرب كبير. بالتوفيق للوداد البيضاوي
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-9
2 - الوداد مشات الجمعة 19 يناير 2018 - 17:19
ماهذا الافتراء.. البنزرتي فشل في تونس بالرغم من مستوى الكرة التونسية.. مدرب يلعب فقط على معنويات الاعبين. وقد حالفه الحظ شيئا ما مع الرجاء في كاس العالم لانه فريق جاهز تحت قيادة فاخر.. اما اليوم مع الوداد فااعتقد ان ماوصل اليه عموتة لايمكن ان يصل اليه البنزرتي.. والايام المقبلة ستكشف نتائج هذا الاختيار.. نتمنى له التوفيق.
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13
3 - adam sarouti الجمعة 19 يناير 2018 - 17:35
C'est la honte !
C'est la honte !
En tant que wydadi vivant en France je suis contre cette décision !!
Je préfère à la rigueur un entraîneur espagnole , francais ou même argentin où Bresilien ...
Mais pas luiii
Hechouuuuummaaaaaa
El FA9essaaaaaa
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6
4 - سوسي الجمعة 19 يناير 2018 - 17:41
مبروك وحظ موفق، ولكن هذه السنة الحسنية بطل الخريف وبطل الصيف إن شاء الله.
انتظرونا في الاياب، الفوز داخل وخارج الميدان؛ 41 نقطة من 45 (13 انتصار وتعادلين) بجهد الله.
كل الفرق ستأكل الزميتة بملعب أدرار.
آه آوا هتك آوا والزمييييــــتة هههههه
ماكاين لا وصال ولا سناء
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6
5 - بن فارس الجمعة 19 يناير 2018 - 17:49
مدرب في المستوى نتمنى يرجع مستوى الوداد المعهود و يقدم الإضافة
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-4
6 - متتبع الجمعة 19 يناير 2018 - 17:53
تقليد الاعمى هدا يدل على ان الفرقة فاشلة وفي طريق الهاوية لمادا لم يستقطبوا الزاكي او الطاوسي او العمري ام الرجاء لم تستقطبهم بعد
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2
7 - عبدو الجمعة 19 يناير 2018 - 17:53
رئيس الوداد اعتقد انه يحفر قبره بيده هو من اختار ووقع للانتدابات الجديدة هو من صرح في السابق ان البنزرتي لن يدرب الوداد مادام هو على راس الوداد واليوم يوقع مع من كان غير مرغوب فيه في السابق الوداد تعيش هدوء قبل العاصفة والايام القادمة بيننا
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6
8 - iwa? الجمعة 19 يناير 2018 - 17:55
لكي تحقق الوداد ما حققته الرجاء في كأس العالم للأندية لابد التوقيع مع البنزرتي لأنه ضمن أولئك ...... إيوا فهمتو ألا لا ؟؟؟ كيفاش جبتو الرجاء وحقق ماأراد بودريقة رغم أنهم ضحوا ب فاخر عقلتو ؟ علاش بالضبط هو ماشي شواحد آخر
أديما المغرب
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-5
9 - متتبع الجمعة 19 يناير 2018 - 17:58
مدرب لن يطول مع ااوداد..الفريق بحاجة لمدرب عالمي..الناصري..لم يحسن الاختيار..
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5
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