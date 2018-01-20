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الرئيسية | رياضة | قطر مرشحة لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا

قطر مرشحة لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا

قطر مرشحة لاستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 يناير 2018 - 05:45

ذكرت تقارير صحفية قطرية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا 2018 في الدوحة .

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية أن هذه الفكرة في طور الدراسة حاليا، بعدما بدأت تنتشر في العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وأيضا إيطاليا، وتساهم في عوائد مالية كبيرة من الناحية التسويقية.

ويأتي ترشيح قطر لاستضافة هذه المباراة نظرا لإمكانياتها الكبيرة في استضافة المباريات العالمية، وكان آخرها "السوبر الإيطالي" بين ميلان ويوفنتوس، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتستعد قطر لاستضافة "مونديال 2022" بعد 4 سنوات من الآن، لأول مرة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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