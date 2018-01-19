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الرئيسية | رياضة | منتخب كرة اليد يخسر أمام أنغولا في بطولة إفريقيا

منتخب كرة اليد يخسر أمام أنغولا في بطولة إفريقيا

منتخب كرة اليد يخسر أمام أنغولا في بطولة إفريقيا
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 19 يناير 2018 - 18:00

انهزم المنتخب المغربي لكرة اليد أمام نظيره الأنغولي، بـ32 هدفا مقابل 21، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في "قصر الرياضة" بليبروفيل، ضمن لقاءات اليوم الثالث للمجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس إفريقيا للأمم.

وانتهى الشوط الأول من هذه المقابلة بـ14 هدفا مقابل 12 هدفا لصالح المنتخب الأنغولي. بينما كان المنتخب المغربي انهزم بصعوبة أمام نظيره المصري، خلال اليوم الأول لهذه البطولة، بـ28 هدفا مقابل 33، فيما حقق المنتخب الأنغولي انتصارين على نيجيريا (28-16) والكونغو الديمقراطية (28 -23).

وفي إطار مباريات المجموعة نفسها فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على نظيره النيجيري، بنتيجة 28- 21، وينتظر أن يواجه المنتخب المغربي، في مباراته الثالثة ضمن هذه الكأس، نظيره من الكونغو الديمقراطية بعد غد الأحد.

وتتنافس في دورة كأس افريقيا للأمم لكرة اليد عشر منتخبات، تتوزع على مجموعتين، وتضم الثانية المغرب ومصر وأنغولا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات تونس والجزائر والكامرون والكونغو والغابون.

ستمر الفرق الأربع الأولى عن كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، بينما ستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في هذه التظاهرة إلى بطولة العالم 2019 التي ستحتضنها ألمانيا والدانمارك بشكل مشترك.

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