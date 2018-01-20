انتخاب البهجة رئيسا لقدماء الكوكب المراكشي

إبراهيم مغراوي

انتخب الجمع العام التأسيسي لجمعية قدماء الكوكب المراكشي لكرۃ القدم، الجمعة بمدينة مراكش، اللاعب الدولي أحمد البهجة رئيسا للجمعية.

وصوت المشاركون في الجمع العام على عدة أسماء كأعضاء بالمكتب المسير للجمعية، أمثال عبد الصادق بيطاري ومصطفى قيدي ومحمد باحماد وأحمد إينوس وجواد بغداد والأستاذة مطهر وعبد الحق لبيض وهشام الدميعي وعبد الجليل الجوهري وعبد الرزاق العمراني ورشيد نجاح.

يذكر أن الجمع العام التأسيسي حضره ثلة من اللاعبين القدماء لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، الذين شكلوا سابقا عناصر أساسية لهذا الفريق، وقدموا خدمات جليلة له، يتقدمهم الرئيس السابق الدكتور محمد بنشقرون، واللاعب السابق رشيد جناح، والمسير السابق أحمد إينوس، رفقة نخبة من لاعبي ومسيري وأطر الكوكب المراكشي لكرة القدم.