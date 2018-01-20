24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:28
|12:43
|15:26
|17:50
|19:08
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- حقوقيون يحذرون من مخاطر نفاد أدوية بجهة بني ملال خنيفرة
- حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي
- "حماية المال العام" تنادي بتدابير وإجراءات شجاعة لمحاربة الفساد
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- الانتقال المنتظر .. لماذا وكيف؟
حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي (5.00)
تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)
الداودي: تتويج المغرب بـ"لقب الشان" يمحو ضعف البطولة الوطنية (5.00)
تفاصيل جديدة في قضية "خادمة زاكورة" .. والأسرة تتشبث بالعدالة (5.00)
- رصيف الصحافة: الكوت ديفوار تمهد لطرد آلاف المواطنين المغاربة - (122)
- لماذا يتحوّل مئات المهاجرين المسلمين إلى المسيحية في النمسا؟ - (85)
- أخنوش: ساكنة إقليم جرادة تراهن على القطاع الفلاحي كبديل اقتصادي - (73)
- الوزير الأول الجزائري يتمسك باتهاماته للمغرب - (56)
- العثماني يهاجم خصوم "البيجيدي" .. وبنكيران في الصفوف الخلفية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتخاب البهجة رئيسا لقدماء الكوكب المراكشي
انتخب الجمع العام التأسيسي لجمعية قدماء الكوكب المراكشي لكرۃ القدم، الجمعة بمدينة مراكش، اللاعب الدولي أحمد البهجة رئيسا للجمعية.
وصوت المشاركون في الجمع العام على عدة أسماء كأعضاء بالمكتب المسير للجمعية، أمثال عبد الصادق بيطاري ومصطفى قيدي ومحمد باحماد وأحمد إينوس وجواد بغداد والأستاذة مطهر وعبد الحق لبيض وهشام الدميعي وعبد الجليل الجوهري وعبد الرزاق العمراني ورشيد نجاح.
يذكر أن الجمع العام التأسيسي حضره ثلة من اللاعبين القدماء لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، الذين شكلوا سابقا عناصر أساسية لهذا الفريق، وقدموا خدمات جليلة له، يتقدمهم الرئيس السابق الدكتور محمد بنشقرون، واللاعب السابق رشيد جناح، والمسير السابق أحمد إينوس، رفقة نخبة من لاعبي ومسيري وأطر الكوكب المراكشي لكرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
نعم الاختيار....وعلى سلطات مراكش والمستتمرين المراكشين الكبار مساعدة الرجل..في خدمة الكرة المراكشية....
والعودة بها الى ايام .كوكابي كوكابي.والله حتى كوكابي...