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الرئيسية | رياضة | انتخاب البهجة رئيسا لقدماء الكوكب المراكشي

انتخاب البهجة رئيسا لقدماء الكوكب المراكشي

انتخاب البهجة رئيسا لقدماء الكوكب المراكشي
إبراهيم مغراوي
السبت 20 يناير 2018 - 13:01

انتخب الجمع العام التأسيسي لجمعية قدماء الكوكب المراكشي لكرۃ القدم، الجمعة بمدينة مراكش، اللاعب الدولي أحمد البهجة رئيسا للجمعية.

وصوت المشاركون في الجمع العام على عدة أسماء كأعضاء بالمكتب المسير للجمعية، أمثال عبد الصادق بيطاري ومصطفى قيدي ومحمد باحماد وأحمد إينوس وجواد بغداد والأستاذة مطهر وعبد الحق لبيض وهشام الدميعي وعبد الجليل الجوهري وعبد الرزاق العمراني ورشيد نجاح.

يذكر أن الجمع العام التأسيسي حضره ثلة من اللاعبين القدماء لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، الذين شكلوا سابقا عناصر أساسية لهذا الفريق، وقدموا خدمات جليلة له، يتقدمهم الرئيس السابق الدكتور محمد بنشقرون، واللاعب السابق رشيد جناح، والمسير السابق أحمد إينوس، رفقة نخبة من لاعبي ومسيري وأطر الكوكب المراكشي لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بهجاوي السبت 20 يناير 2018 - 14:00
الرجل المناسب في المكان المناسب الله اعاونك ابا حمدان
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2 - مغربي السبت 20 يناير 2018 - 14:57
السي البهجا كوايري قديم يستحق المنصب ولكن يجب عليه التمدرس في مادة اللغة العربية ليتقن التواصل مع الصحافة و منتخبيه.
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3 - kinani hadsan السبت 20 يناير 2018 - 16:18
البهجة...احمد...الكوكب المراكشي....ياما اتحفنا بمراوغاته ...وياما اسعدنا بتمريراته...الرائعة....الكل صفق له....ومن الاوائل اللذين احترفوا في الخليج...الراجل عنده خبرة وتجربة طويلة في ميدان كرة القدم...
نعم الاختيار....وعلى سلطات مراكش والمستتمرين المراكشين الكبار مساعدة الرجل..في خدمة الكرة المراكشية....
والعودة بها الى ايام .كوكابي كوكابي.والله حتى كوكابي...
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