لجنة "الشان" تأمل في جذب 18 ألف متفرّج بأكادير

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تُسارع اللجنة الساهرة على تنظيم مباريات "الشان" في مدينة أكادير لتجاوز العديد من الهفوات التي سقطت فيها خلال أولى مباريات المسابقة التي احتضنتها أرضية ملعب أدرار الثلاثاء الماضي، سواء من حيث تنسيق عمل مختلف الخلايا والمتدخّلين وتعزيز جهودها لضمان حضور جماهيري إضافي، إضافة إلى تعويض بعض "الترقيعات" التي أنقذوا بها الموقف خلال أولى المباريات.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطّلع أن اللجنة التنظيمية للمسابقة واصلت اجتماعاتها المكتّفة خلال اليومين الماضيين، حيث يبقى حضور 18 ألف متفرّج أهم ما يشتغل عليه المنظّمون ويعملون جاهدين بكل الوسائل قصد الوصول إليه خلال المباريات المرتقبة يوم غد السبت، خصوصا بعد تزامنها مع نهاية الأسبوع.

وأكّد مصدر الصحيفة أن عدد الجماهير التي تابعت أولى مباريات المجموعة الرابعة من مدرّجات ملعب "أدرار" بداية هذا الأسبوع بلغ 12700 متفرّج، تبقى الغالبية منهم محسوبة على العديد من الأندية السوسية الممارسة في بطولة العصبة بعد تعبئة جل مكوّناتها للحضور بأعداد غفيرة من مناطق بنسركاو، الدشيرة، القليعة، اشتوكة، تارودانت ومناطق أخرى.

ولجأ المنظّمون إلى توزيع كل تذاكر المباريات بالمجان على غرار باقي المدن التي تحتضن مباريات المسابقة، والاعتماد على تلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية في عاصمة سوس لملء مدرّجات الملعب وبالتالي إنقاذ التظاهرة من العزوف، في ظل المقاطعة التي نادت بها بعض الجماهير الرياضية النشيطة بسبب عدة عوامل.

وكشف مصدر "هسبورت" أن المنظّمين يضعون خطة لضمان حضور 18 ألف متفرّج اليوم السبت، إذ بالإضافة إلى التعبئة الكبيرة والعمل الجبار الذي تقوم به مكوّنات العديد من الفرق السوسية والجمعيات الرياضية، ستوزّع تذاكر الملعب على العديد من المؤسسات التعليمية والفندقية وكذا الشركات.

وارتباطا باحتضان عاصمة سوس مباريات عن مسابقة "شان 2018"، وجد مسؤولو فريق حسنية أكادير لكرة القدم أنفسهم مجبرين على البحث عن ملعب آخر يحتضن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، إذ أبعدت المسابقة "غزالة سوس" عن ملعب "أدرار" الذي تتدرّب فيه منتخبات المجموعة الرابعة، ليغير الوجهة إلى ملعب الانبعاث والملعب البلدي في إنزكان.

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