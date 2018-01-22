الكاروشي: رفضت عروضا كثيرة حبا في نادي الرجاء

هسبورت - أمال بلحاج*

أَكّد عادل الكاروشي، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، أن الرئيس سعيد حسبان قد أخبره بوضعه في لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يجالسه في ما بعد من أجل تحديد مستقبله، مؤكّدا أنه في الوقت الحالي لا يزال لاعبا للنادي "الأخضر" لارتباطه بعقد معه كما أنه يخوض تداريبه بشكل يومي مع المجموعة، ويرغب فعلا في الاستمرار إلى غاية نهاية عقده بعد نهاية الموسم الحالي.

وعبّر عادل الكاروشي في تصريح لـ"هسبورت" عن رغبته وتشبّثه بالبقاء في فريق الرجاء البيضاوي على الرّغم من وضعه في لائحة الانتقالات، وذلك بعد الفترة التي عاشها مع هذا النادي، والألقاب التي توّج بها رفقته، كما أنه رفض العديد من العروض رغبة منه في حمل قميص الفريق "الأخضر" وهو ما تحقّق مع توالي الأيام، كما أنه لا يزال قادرا على اللعب والعطاء، على حد تعبيره.

وأضاف اللاعب "الرجاوي" أنه لم يتهاون يوما في حمله لقميص الرجاء البيضاوي أو تظاهر بالإصابة، إذ دافع بكل ما أوتي من قدرة عن الفريق، والجمهور على علم بذلك، قائلا في هذا الصدد: "لطالما كنت منضبطا في التداريب، كنجي أنا اللول ونمشي أنا اللخر، كما أنني أتعامل باحترافية مع هذه الوضعية وأحترم اختيارات المدرب".

وأوضح المتحدّث ذاته، أنه خفّض من منحته السنوية من أجل تجديد عقده رفقة الرجاء البيضاوي، رافضا كل العروض الأخرى التي توصّل بها، وذلك بسبب الحب الكبير الذي يكنّه لهذا النادي، مشيرا إلى أنه خلال فترة "المركاتو" الحالي توصّل بعروض من مجموعة من الأندية، وعلى الرّغم من وضعه في لائحة الانتقالات، فهو يرغب في الاستمرار رفقة النادي "الأخضر".

يشار إلى أن جماهير فريق الرجاء البيضاوي، تضامنت بشكل كبير مع اللاعب عادل الكاروشي بعد تجاهل كل ما قدّمه من أجل الفريق وإسهامه في تتويجه بمجموعة من الألقاب، معبّرين عن استيائهم من الطريقة التي تمت معاملته بها من قبل الإدارة بوضعه في لائحة الانتقالات، حيث انتشر "هاشتاغ" #كلنا_الكاروشي على عدد من الصفحات الرجاوية، تضامنا مع لاعب قدم الشيء الكثير لناديهم.

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