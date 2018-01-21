مباراة ودية تجمع صحافيين رياضيين في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم المكتب المحلي للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بمراكش مقابلة ودية في كرة القدم، جمعت الصحافيين المغاربة بزملائهم المنتمين إلى دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، على أرضية ملعب مراكش، انتهت بتعادل إيجابي بين الفريقين.

وتأتي هذه المباراة، التي تم تنظيمها تحت شعار: "افريقيا توحدنا وتؤاخينا"، في سياق احتضان الملعب الكبير لمراكش لمقابلات من منافسات بطولة كأس افريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها المملكة، ودعما لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي.

وبهذه المناسبة أوضح عادل بلقاضي، الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية للصحافيين الرياضين في مراكش، ضمن تصريح لهسبريس، أن " الغاية من هذه المباراة هي التعارف بين صحافيين مغاربة، وزملاء لهم بمنابر اعلامية متنوعة بدول افريقية أخرى".

لتي بوانون، الصحافي الرياضي الإيفواري، عبر من جهته لهسبريس، عن "السعادة بتنظيم هذه المباراة التي كانت مفاجئة جميلة، وشكلت لحظة قوية لتعزيز روابط الإخوة والصداقة، التي تجمع الدول الإفريقية، ومن بينها المغرب".