24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2812:4415:2717:5119:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)

  2. كمين يطيح بعصابة سرقت سلاحا ناريا في برشيد (5.00)

  3. كيف نتقن كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (الأرقام الأمازيغية) (5.00)

  4. اخنوش وساكنة جرادة (5.00)

  5. الزفزافي: منيب سياسية نقية .. والملك تضامن مع "حراك الريف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مباراة ودية تجمع صحافيين رياضيين في مراكش

مباراة ودية تجمع صحافيين رياضيين في مراكش

مباراة ودية تجمع صحافيين رياضيين في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 21 يناير 2018 - 01:35

نظم المكتب المحلي للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بمراكش مقابلة ودية في كرة القدم، جمعت الصحافيين المغاربة بزملائهم المنتمين إلى دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، على أرضية ملعب مراكش، انتهت بتعادل إيجابي بين الفريقين.

وتأتي هذه المباراة، التي تم تنظيمها تحت شعار: "افريقيا توحدنا وتؤاخينا"، في سياق احتضان الملعب الكبير لمراكش لمقابلات من منافسات بطولة كأس افريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها المملكة، ودعما لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي.

وبهذه المناسبة أوضح عادل بلقاضي، الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية للصحافيين الرياضين في مراكش، ضمن تصريح لهسبريس، أن " الغاية من هذه المباراة هي التعارف بين صحافيين مغاربة، وزملاء لهم بمنابر اعلامية متنوعة بدول افريقية أخرى".

لتي بوانون، الصحافي الرياضي الإيفواري، عبر من جهته لهسبريس، عن "السعادة بتنظيم هذه المباراة التي كانت مفاجئة جميلة، وشكلت لحظة قوية لتعزيز روابط الإخوة والصداقة، التي تجمع الدول الإفريقية، ومن بينها المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.