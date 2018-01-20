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الرئيسية | رياضة | أنغولا تقصي الكاميرون من "الشان" بهدف نظيف

أنغولا تقصي الكاميرون من "الشان" بهدف نظيف

أنغولا تقصي الكاميرون من "الشان" بهدف نظيف
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 20 يناير 2018 - 18:33

تمكن المنتخب الأنغولي للاعبين المحليين من حسم المباراة التي جمعته بنظيره الكاميروني، اليوم السبت على أرضية ملعب "أدرار" في أكادير، بهدف نظيف، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة من بطولة كأس افريقيا للاعبين المحليين.

وعرفت مجريات نصف الساعة الأولى من النزال استحواذ لاعبي المنتخب الكاميروني على الكرة، باسطين سيطرة محتشمة لم تمكنهم من بلوغ شباك المنتخب الأنغولي بكرات مسترسل توجيهها نحو دفاع الخصم.

وعكس مجريات الشوط الأول، نجح المنتخب الأنغولي في إحراز هدف التقدم من ركلة جزاء احتسبها الحكم، في حدود الدقيقة 30، وترجمها اللاعب ريكاردو جوب إلى إصابة.

حاول لاعبو المنتخب الكاميروني، مع بداية الجولة الثانية، البحث عن هدف التعادل بنية العودة في نتيجة المباراة ، وفي المقابل حرص المنتخب الأنغولي على الاقتراب، في بعض الفترات، من إضافة أهداف أخرى في العديد من المناسبات.

وأضاف المنتخب الأنغولي، بهذا الانتصار، ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده، حيث بلغ النقطة الرابعة في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، مؤقتا، في الوقت الذي حكمت الهزيمة على المنتخب الكاميروني بمغادرة المسابقة، والإقصاء من الدور الأول، حيث بقي رصيده خاليا من النقاط على بعد جولة وحيدة من انتهاء دور المجموعات.

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