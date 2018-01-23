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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة ينتظر تأشير الجامعة على ملفه المالي

اتحاد طنجة ينتظر تأشير الجامعة على ملفه المالي

اتحاد طنجة ينتظر تأشير الجامعة على ملفه المالي
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 06:51

ينتظر مسؤولو فريق اتحاد طنجة ردا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص الملف المالي للفريق، الذي وضعته إدارة "فارس البوغاز" على طاولة الجهاز الوصي على الكرة الوطنية، للمصادقة على التعاقدات التي أقدم عليها "الفريق الطنجاوي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد عبد الحميد أبرشان، رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، في تصريح لـ"هسبورت"، أن إدارة "فارس البوغاز" قد راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تفاصيل الملف المالي، وكل الحيثيات المطلوبة والمرتبطة به، وأضاف أن النادي ينتظر الآن ردا الجامعة.

وقال رئيس "فارس البوغاز" إن الوضع المالي للفريق لا إشكال فيه ولن يعرقل تعاقداته، والملف المرسل للجامعة يستوفي كل الشروط المالية المحددة والمطلوبة لدخول اتحاد طنجة سوق الانتقالات الشتوية والتعاقد مع لاعبين جدد، لتعزيز التركيبة البشرية للفريق تحضيرا لمرحلة إياب الدوري الاحترافي.

جدير بالذكر ان اتحاد طنجة قد تعاقد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع الغيني بابلو غانيت كوميتر، لثلاثة مواسم ونصف الموسم قادما إليه من فريق الجزيرة الخضراء، وأمين النالي القادم من فريق لاتسيو الإيطالي لثلاثة مواسم ونصف، إضافة إلى المهاجم البرازيلي هوجو سانتوس ألميدا بعقد يمتد موسما ونصف.

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