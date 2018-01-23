24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:29
|17:53
|19:11
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
- التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش
- مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية
مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية (5.00)
في يومها العالمي .. الجمارك المغربية ترتدي رداء الثقافة والإنسانية (5.00)
رصيف الصحافة: "مياه عادمة" بجماعة البحراوي تنذر بكارثة بيئية (5.00)
- زعيم "إخوان الجزائر" يتهم المغرب بالمخدرات والتواطؤ مع الصهاينة - (142)
- التعديل الحكومي .. الملك محمد السادس يعين خمسة وزراء جدد - (97)
- "ميس أمازيغ" ترفض ترويج صور مسيئة لمسابقات ملكة الجمال - (83)
- المغرب يواجه اكتساح ثلاجات تركيا والصين للأسواق المحلية - (71)
- المغرب يفكّك الرواية المكسيكية بشأن بيع "ذيل ديناصور مغربي" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة ينتظر تأشير الجامعة على ملفه المالي
ينتظر مسؤولو فريق اتحاد طنجة ردا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص الملف المالي للفريق، الذي وضعته إدارة "فارس البوغاز" على طاولة الجهاز الوصي على الكرة الوطنية، للمصادقة على التعاقدات التي أقدم عليها "الفريق الطنجاوي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد عبد الحميد أبرشان، رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، في تصريح لـ"هسبورت"، أن إدارة "فارس البوغاز" قد راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تفاصيل الملف المالي، وكل الحيثيات المطلوبة والمرتبطة به، وأضاف أن النادي ينتظر الآن ردا الجامعة.
وقال رئيس "فارس البوغاز" إن الوضع المالي للفريق لا إشكال فيه ولن يعرقل تعاقداته، والملف المرسل للجامعة يستوفي كل الشروط المالية المحددة والمطلوبة لدخول اتحاد طنجة سوق الانتقالات الشتوية والتعاقد مع لاعبين جدد، لتعزيز التركيبة البشرية للفريق تحضيرا لمرحلة إياب الدوري الاحترافي.
جدير بالذكر ان اتحاد طنجة قد تعاقد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع الغيني بابلو غانيت كوميتر، لثلاثة مواسم ونصف الموسم قادما إليه من فريق الجزيرة الخضراء، وأمين النالي القادم من فريق لاتسيو الإيطالي لثلاثة مواسم ونصف، إضافة إلى المهاجم البرازيلي هوجو سانتوس ألميدا بعقد يمتد موسما ونصف.