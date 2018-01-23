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الشان: أكثر من 155 ألف متفرج في 10 مباريات
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين، التي تجرى أطوارها حاليا في المغرب، أن عدد المتفرجين الذين تابعوا المباريات العشر الأولى من الدور الأول لهذه المنافسة القارية بلغ 155031 متفرجا.
وأكدت اللجنة المنظمة، في بلاغ لها أن الإقبال الجماهيري على الملاعب الأربعة التي تحتضن هذا العرس الكروي القاري بكل من مدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، و أكادير من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في إنجاح تنظيم هذه البطولة.
ودعت اللجنة المنظمة كل محبي كرة القدم للحضور إلى الملاعب، لمساندة المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين والتي تمتد الى غاية 4 فبراير القادم.