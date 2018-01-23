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الرئيسية | رياضة | الشان: أكثر من 155 ألف متفرج في 10 مباريات

الشان: أكثر من 155 ألف متفرج في 10 مباريات

الشان: أكثر من 155 ألف متفرج في 10 مباريات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 05:10

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين، التي تجرى أطوارها حاليا في المغرب، أن عدد المتفرجين الذين تابعوا المباريات العشر الأولى من الدور الأول لهذه المنافسة القارية بلغ 155031 متفرجا.

وأكدت اللجنة المنظمة، في بلاغ لها أن الإقبال الجماهيري على الملاعب الأربعة التي تحتضن هذا العرس الكروي القاري بكل من مدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، و أكادير من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في إنجاح تنظيم هذه البطولة.

ودعت اللجنة المنظمة كل محبي كرة القدم للحضور إلى الملاعب، لمساندة المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين والتي تمتد الى غاية 4 فبراير القادم.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خليلوفيتش الثلاثاء 23 يناير 2018 - 06:26
السؤال المطروح واش هاد الجمهور كيجي بخاطرو و كيخلص التذكرة ديالو ولا كيجيبوه بزز و يدخلوه فابور ؟ ويلا كان الإحتمال الثاني و هو المرجح راه كارثة
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