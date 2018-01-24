أندية إسبانيا تجمع الملايين بضم لاعبين سعوديين

هسبريس - إفي

كشفت تقارير إخبارية أن عدة أندية بالدرجة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم وقعت مع إدارة "الليغا" اتفاقيات للحفاظ على سرية المبالغ المالية التي ستحصل عليها مقابل ضم تسعة لاعبين سعوديين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن المبالغ ستتجاوز 2.5 مليون يورو للنادي، مشيرة إلى أنها ستقدم على شكل رعاية أساسية وعمولات غير مباشرة.

وبحسب الإذاعة فإن ضم تسعة لاعبين دوليين من السعودية خلال الميركاتو الشتوي أثار عدة شكوك بشأن هذه الصفقات، أهمها المبالغ المالية التي ستحصل عليها المؤسسات الرياضية مقابل هذه الاستضافة.

وتقل هذه المبالغ بالنسبة للاعبين الذين سيلعبون في فريق إسباني مدرج بدوري الدرجة الثانية.

ولم تقبل كل الأندية بالحصول على هذه الأموال نظير ضم لاعبين سعوديين على سبيل الإعارة، بحسب المصدر، ومن أصل 30 ممثلا لأندية شاركت في التفاوض انتهى الأمر بحضور سبعة لاعبين في الصورة النهائية.

ويرى العديد من المدربين أن اللاعبين السعوديين لا يتمتعون بالمستوى المطلوب من أجل المشاركة في منافسات "الليغا"، لذا جرت بعض هذه الاتفاقيات بمنأى عن المدراء الرياضيين للفرق المعنية.

ويقوم الاتفاق على تقديم هذه المبالغ من جانب مستشهرين يهتمون بأن يرتبط اسمهم واسم السعودية بمؤسسات غربية عريقة.

وبحسب الإذاعة فإن هذه الصفقات لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفنية للأندية الإسبانية، وهو ما لا يحدث من قبل في إسبانيا بهذه الصورة الجماعية.

وأكدت "كادينا سير" أن العقود المبرمة لم تلزم في أي بند بضرورة مشاركة هؤلاء اللاعبين في مباريات مع أنديتهم بـ"الليغا".

جدير بالذكر أن السعودية تستعد بشكل جدي لخوض غمار كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، حيث توجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب روسيا، البلد المضيف، ومنتخبي الأوروغواي ومصر.

وسيفتتح "المنتخب الأخضر" مشواره في البطولة يوم 14 يونيو المقبل أمام أصحاب الأرض، ثم المنتخب اللاتيني بعدها بستة أيام، قبل أن يختتم ثالث جولة بمواجهة عربية خالصة أمام "الفراعنة" يوم 25 من نفس الشهر.