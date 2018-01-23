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الرئيسية | رياضة | استعدادات الكاميرون لـ"كان 2019" تناقش بالمغرب

استعدادات الكاميرون لـ"كان 2019" تناقش بالمغرب

استعدادات الكاميرون لـ"كان 2019" تناقش بالمغرب
هسبورت - محمد أمين متبار* (كاريكاتير: خالد كدار)
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:20

يناقش المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التقرير الخاص بجاهزية الكاميرون لاحتضان CAN2019، الذي أعدّته لجنة التفتيش والتدقيق "رولان بيرجي" وخبراء "كاف"، بعد الانتهاء من زيارة استطلاعية للبنيات التحتية في البلاد.

وعلمت "هسبورت" أن الجهاز المسؤول عن الكرة في إفريقيا سيطّلع على خلاصة تقرير لجنة التفتيش من أجل وضع كافة أعضاء المكتب التنفيذي في صورة تقدّم الأشغال بالكاميرون، قبل إخطار بقية الاتحادات الكروية التي ستشارك في الجمع العام العادي للكونفدرالية يوم ثاني فبراير المقبل في المغرب.

لجنة التفتيش التي حلت في الكاميرون اشتغلت على قسمين، الأوّل هم مكتب التدقيق برئاسة "بالوما باردينال" وتخصص في معاينة البنيات التحتية، خاصة المطارات ووسائل النقل والفنادق، والثاني تكفلت به "الكاف"، برئاسة إسماعيل ولي، لمراقبة البنيات التحتية المتوفّرة ونظيرتها المنتظر تحضيرها لاستقبال المنتخبات الـ 24 المشاركة في العرس الكروي القاري.

وقامت اللجنة بزيارة المدن الستّة المرشحة لاحتضان البطولة في صيغتها الجديدة، إذ سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا، كما سيتم تعديل تاريخ انطلاق المنافسة بنقله من يناير إلى يونيو، ويتعلق الأمر بمدن ياوندي ودوالا، وغاروا وبافوسام، وبوييا وليمبي.

وواكبت اللجنة المحلية المنظّمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون اللجنة التفتيشية في زيارتها الاستطلاعية، إضافة إلى وزيرة الشباب والترفيه الكاميروني، وأعضاء عن الاتحاد المحلي لكرة القدم، وكلهم أبدوا تشبّثهم الكبير باستضافة المسابقة تبعا لدفتر التحمّلات الجديد لـ"الكاف".

وأعلنت الحكومة الكاميرونية أنها ستكون رهن إشارة اللجنة المنظّمة المحلية من أجل تمويل كل المشاريع الخاصة بتحضير المدن الستة للنهائيات، غير أن المسؤولين الكاميرونيين سيجدون أنفسهم في سباق مع الزمن من أجل بناء الملاعب أو تأهيلها، وكذا باقي التفاصيل الخاصة بالحدث الكروي القاري، قبل نهاية عام 2018 الجاري.

ويرتقب أن ترسل "الكاف" وفودا جديدة إلى الكاميرون، خلال الشهور القليلة المقبلة، من أجل معاينة سير الأشغال في الأوراش المفتوحة، وأخذ فكرة شاملة حول قدرة البلد على تنظيم أول نسخة لكأس إفريقيا للأمم في نظامها الجديد، حيث أكدت الكنفدرالية أنها ستغلق باب التعاطف أمام الدول الراغبة في التنظيم بإعمال دفتر تحمّلات صارم، يضمن للمسابقة بريقها وإشعاعها على المستوى الدولي.

ويترقب المغرب، الذي أكّد في الكثير من الأحيان عبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استعداده لاستقبال أكبر التظاهرات الإفريقية والعالمية، ما ستحمله المستجدات بعدما باتت المملكة المرشّح الأبرز لخلافة الكاميرون في حال سحب منها تنظيم CAN2019.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hassan الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:55
ليت ، حبذا ،ونتمناو الإهتمام بمنضومة ( التعليم-الصحة-التشغيل) بإرادة الدولة. و الرجل المناسب في المكان المناسب . كما هو معمول به الآن في المجال الرياضي . والله يوفق الجميع .
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47
2 - Moni الثلاثاء 23 يناير 2018 - 15:41
ا لمغرب سيستضيف الكن 2019 بدون منازع هو البلد الاقوى : الضيافة و الاستقبال و السياحة و الجود و الكرم و السيادة و التنظيم و الجودة و السلم و الامن و المصداقية و التواصل و الاتحاد الافريقي و لقجع و رونار...الله الوطن الملك
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-4
3 - Hombourg الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:52
قفرتها في المحليين باش درو شحجا ف الكان.
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-1
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