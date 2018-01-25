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كُتّاب وآراء
البرازيلي نيمار نادم على مغادرة نادي برشلونة
يشعر البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بالندم على قراره بالانتقال للدوري الفرنسي لكرة القدم، لاعتباره أن هذه المسابقة يغلب عليها أسلوب دفاعي وبدني على عكس نظيرتها الإسبانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب".
وندد نجم السيلساو بعدد الأخطاء التي احتسبت ضده في الدوري الفرنسي الذي أقر، خلال زيارة قام بها مؤخرا للبرازيل، بأنه نادم على الانتقال إليه الصيف الماضي قادما من صفوف برشلونة، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وأصبح من خلالها أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وأضافت الصحيفة أن والد نيمار نصحه بالبقاء في إسبانيا لكن اللاعب لم يستمع إليه، وذكرت أن إدارة سان جيرمان تشعر بالقلق إزاء هذا الاحتمال، خاصة عقب صافرات الاستهجان التي تعرض لها نيمار نهاية الأسبوع الماضي حين رفض السماح لزميله إدينسون كافاني بتسديد ركلة جزاء كانت ستجعله الهداف التاريخي لـ"بي إس جي".
وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، على اتصال دائم بمحيط المهاجم البرازيلي بهدف تسهيل إقامة اللاعب في باريس، وأنه غير مستعد للتخلي عن نجمه حتى مقابل مبلغ مالي أكبر.