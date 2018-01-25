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الجزائر وليبيا تعدّان إيران للقاء المغرب بالمونديال
يواجه المنتخب الإيراني نظيره الليبي في مباراته الودية الأولى استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018، وسيتم ذلك يوم 14 مارس المقبل وفقا لما أكدته لـ"إفي" مصادر رسمية في طرابلس.
وتقام المباراة على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية، وسيكون الأول في سلسلة من أربعة مواجهات سيخوضها المنتخب الايراني قبل خوض مباراته الاولى في كأس العالم أمام "أسود الأطلس"، في 15 يونيو بسان بطرسبورغ.
واتفقت إيران على مواجهة الجزائر في طهران يوم 27 مارس، واللعب أمام أوزبكستان في 8 ماي، والسفر إلى اسطنبول للعب أمام تركيا في 20 ماي. كما يتوقع أن يخوض مباراة ودية أخرى في 2 يونيو خلال فترة معسكر المنتخب أمام النمسا.
وذكرت مصادر بالاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب يسعى للاتفاق على ثلاث مباريات أخرى، الأولى في مارس أمام تونس أو السنغال أو البوسنة، والثانية أمام سوريا أو لبنان أو الاردن في ماي، والأخيرة أمام منتخب أوروبي مثل إيطاليا قبل التوجه للمعسكر.
كما يعتزم المنتخب الإيراني خوض مباراة أخيرة في موسكو، يوم 8 يونيو" مع "منتخب متأهل"، قبل أسبوع من خوض غمار منافسات كأس العالم.
وإلى جانب المغرب، تلعب إيران في المجموعة الثانية بالمونديال مع إسبانيا، التي تواجهها في 20 يونيو بمدينة كازان، والبرتغال التي تواجهها في ختام دور المجموعات بعدها بخمسة أيام.
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