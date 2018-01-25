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الرئيسية | رياضة | الجزائر وليبيا تعدّان إيران للقاء المغرب بالمونديال

الجزائر وليبيا تعدّان إيران للقاء المغرب بالمونديال

الجزائر وليبيا تعدّان إيران للقاء المغرب بالمونديال
هسبريس - إفي
الخميس 25 يناير 2018 - 06:09

يواجه المنتخب الإيراني نظيره الليبي في مباراته الودية الأولى استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018، وسيتم ذلك يوم 14 مارس المقبل وفقا لما أكدته لـ"إفي" مصادر رسمية في طرابلس.

وتقام المباراة على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية، وسيكون الأول في سلسلة من أربعة مواجهات سيخوضها المنتخب الايراني قبل خوض مباراته الاولى في كأس العالم أمام "أسود الأطلس"، في 15 يونيو بسان بطرسبورغ.

واتفقت إيران على مواجهة الجزائر في طهران يوم 27 مارس، واللعب أمام أوزبكستان في 8 ماي، والسفر إلى اسطنبول للعب أمام تركيا في 20 ماي. كما يتوقع أن يخوض مباراة ودية أخرى في 2 يونيو خلال فترة معسكر المنتخب أمام النمسا.

وذكرت مصادر بالاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب يسعى للاتفاق على ثلاث مباريات أخرى، الأولى في مارس أمام تونس أو السنغال أو البوسنة، والثانية أمام سوريا أو لبنان أو الاردن في ماي، والأخيرة أمام منتخب أوروبي مثل إيطاليا قبل التوجه للمعسكر.

كما يعتزم المنتخب الإيراني خوض مباراة أخيرة في موسكو، يوم 8 يونيو" مع "منتخب متأهل"، قبل أسبوع من خوض غمار منافسات كأس العالم.

وإلى جانب المغرب، تلعب إيران في المجموعة الثانية بالمونديال مع إسبانيا، التي تواجهها في 20 يونيو بمدينة كازان، والبرتغال التي تواجهها في ختام دور المجموعات بعدها بخمسة أيام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المهاجر الخميس 25 يناير 2018 - 06:51
لذي تقة كبيرة في منتخبا الوطني بأنه سيشرف الكرة المغربية وسيدكرنا بانجاز مكسيكو. ..لما لا والمنتخب به أجود العناصر والتي تلعب بقتالية كالدبابة المرابط والاحمدي .. ويراسهم مدرب محنك وتعلب ماكر في رقعة الميدان. ..حض سعيد لمنتخبنا وكلنا معهم انشاء الله روسيا المغرب سيقول كلمته
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3
2 - TAGADAT الخميس 25 يناير 2018 - 06:53
Malheuresement les pays de ce qu ils appelent maghrebine sont preet a tt faire pour frainner ce petit dévelopement de notre pays sertout le regime harkis et ou mème temps ces pays maghrebine vol et copie tt ce qu est marocain et dans tt les domaines,donc tt simplement oubliér l union maghrebine et 4+5 pas 5+5 puisque ce qu ils appelent la mouritanie n est pas un pays medeteranien
allahoma ektere hossadana.
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-9
3 - محمد الخميس 25 يناير 2018 - 06:59
لماذا المنتخب المغربي لن يواجه المنتخب تونسي أو للمنتخب المصري ،إيران تصتعد جيد حداري والمنتخب المغربي يتهاون
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0
4 - محمد الخميس 25 يناير 2018 - 07:04
هاذي هي البريباراسيون و إلا فلا. بقات ليهم غير موريتانيا ما غيلعبوش معاها.
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