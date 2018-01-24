24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2612:4415:3017:5419:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. كرة اليد المغربية تبلغ المربع الذهبي لبطولة إفريقيا (5.00)

  2. القانون المغربي وقيود الفقه الإسلامي التقليدي (5.00)

  3. ما الحرف الأفضل لتدريس وترسيم الأمازيغية؟ (5.00)

  4. "أسُود البطولة" تطمح إلى التتويج بلقب "الشان" (5.00)

  5. سلاح أمني يوقف متورطا في شبكة إجرامية بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سحب قرعة أولى مراحل التأهل إلى "يورو 2020"

سحب قرعة أولى مراحل التأهل إلى "يورو 2020"

سحب قرعة أولى مراحل التأهل إلى "يورو 2020"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 24 يناير 2018 - 13:45

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، سحب قرعة إقصائيات كأس الأمم الأوروبية، وتم ذلك في مدينة لوزان السويسرية.

وجرى تصنيف المنتخبات إلى "دوريات" مكونة من أربع مجموعات تضم كل منها ثلاثة منتخبات تمثل الفرق الأقوى على مستوى أوروبا، وهي المرشحة للفوز باللقب.

وتهدف البطولة للحد من المباريات الودية التابعة لأجندة الفيفا في القارة العجوز، لرفع مستوى التنافسية، كما أنها تمنح الفرصة للمنتخبات الصغيرة للتأهل إلى "أمم أوروبا 2020".

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

"الدوري أ":

- المجموعة الأولى: ألمانيا، فرنسا، هولندا - المجموعة الثانية: بلجيكا، سويسريا، ايسلندا. - المجموعة الثالثة: البرتغال، إيطاليا، بولندا. - المجموعة الرابعة: إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا.

"الدوري ب":

- المجموعة الأولى: سلوفاكيا، أوكرانيا، التشيك. - المجموعة الثانية: روسيا، السويد، تركيا. - المجموعة الثالثة: النمسا، البوسنة والهرسك، ايرلندا الشمالية. - المجموعة الرابعة: ويلز، جمهورية ايرلندا، الدنمارك.

"الدوري ج":

- المجموعة الأولى: اسكتلندا، ألبانيا، إسرائيل. - المجموعة الثانية: استونيا، فنلندا، اليونان، المجر. - المجموعة الثالثة: سلوفينيا، النرويج، بلغاريا، قبرص. - المجموعة الرابعة: رومانيا، صربيا، مونتنيجرو، ليتوانيا.

"الدوري د":

- المجموعة الأولى: أندورا، كازاخستان، لاتفيا، جورجيا. - المجموعة الثانية: سان مارينو، مولدافيا، لوكسمبورغ، بيلاروسيا. - المجموعة الثالثة: كوسوفو، مالطا، جزر فارو، أذربيجان. - المجموعة الرابعة: جبل طارق، ليشتنشتاين، أرمينيا، مقدونيا.

وينتظر أن تجرى مراسيم قرعة المرحلة النهائية، التي ستقام في الفترة بين 5 و9 يونيو 2019، في أوائل دجنبر من هذا العام، عندما سيتحتم على "اليويفا" أيضا اختيار مقر لها من بين الدول الأربعة التي ستبلغ الأدوار النهائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الحكيم الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:12
اكثر من 30 دولة بمايقرب من 780 مليون نسمة.ديانات و مذاهب و لغات و قوميات مختلفة.متفقة وتعمل من اجل مصلحتها و العامة و مصلحة شعوبها.و تخطت كل النعرات و ستنظم امم اوربا 2020.في كل انحاء اوربا.و نحن العرب لا اقول المسلمين حتى لم يستطعو تكوين حتى تكتلاث اقليمية.كل واحد منهم يتخبط لوحده و يعتقد انه سوف يصل الى الرقي و التقدم.هذا ان كان السياسيون يفكرون في رقي دولهم ازدهاره.و بعد كل هذا السعي من الدول المتقدمة التي تخلت عن الفردانية في ظل المنافسة الشرسة.المغرب بكل وقاحة ينافس دول امريكا الشمالية في الترشح لتنظيم كاس العالم التي هي اصلا تجمع بينها سوق موحدة .رغم قرار ترامب بالغائه.وقد يتسائل البعض مادخل السياسة بالرياضة.و الحقيقة ان التخلف السياسي و الاقتصادي يؤدي الى التخلف و الانحطاط في كل المجالات.حتى فيما يخص الدين.حيث يتم تفصيله و تشويهه ليناسب السياسيين.انشر يا رجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.