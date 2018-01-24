سحب قرعة أولى مراحل التأهل إلى "يورو 2020"

هسبريس ـ مُتابعة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، سحب قرعة إقصائيات كأس الأمم الأوروبية، وتم ذلك في مدينة لوزان السويسرية.

وجرى تصنيف المنتخبات إلى "دوريات" مكونة من أربع مجموعات تضم كل منها ثلاثة منتخبات تمثل الفرق الأقوى على مستوى أوروبا، وهي المرشحة للفوز باللقب.

وتهدف البطولة للحد من المباريات الودية التابعة لأجندة الفيفا في القارة العجوز، لرفع مستوى التنافسية، كما أنها تمنح الفرصة للمنتخبات الصغيرة للتأهل إلى "أمم أوروبا 2020".

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

"الدوري أ":

- المجموعة الأولى: ألمانيا، فرنسا، هولندا - المجموعة الثانية: بلجيكا، سويسريا، ايسلندا. - المجموعة الثالثة: البرتغال، إيطاليا، بولندا. - المجموعة الرابعة: إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا.

"الدوري ب":

- المجموعة الأولى: سلوفاكيا، أوكرانيا، التشيك. - المجموعة الثانية: روسيا، السويد، تركيا. - المجموعة الثالثة: النمسا، البوسنة والهرسك، ايرلندا الشمالية. - المجموعة الرابعة: ويلز، جمهورية ايرلندا، الدنمارك.

"الدوري ج":

- المجموعة الأولى: اسكتلندا، ألبانيا، إسرائيل. - المجموعة الثانية: استونيا، فنلندا، اليونان، المجر. - المجموعة الثالثة: سلوفينيا، النرويج، بلغاريا، قبرص. - المجموعة الرابعة: رومانيا، صربيا، مونتنيجرو، ليتوانيا.

"الدوري د":

- المجموعة الأولى: أندورا، كازاخستان، لاتفيا، جورجيا. - المجموعة الثانية: سان مارينو، مولدافيا، لوكسمبورغ، بيلاروسيا. - المجموعة الثالثة: كوسوفو، مالطا، جزر فارو، أذربيجان. - المجموعة الرابعة: جبل طارق، ليشتنشتاين، أرمينيا، مقدونيا.

وينتظر أن تجرى مراسيم قرعة المرحلة النهائية، التي ستقام في الفترة بين 5 و9 يونيو 2019، في أوائل دجنبر من هذا العام، عندما سيتحتم على "اليويفا" أيضا اختيار مقر لها من بين الدول الأربعة التي ستبلغ الأدوار النهائية.