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الرئيسية | رياضة | عروض أوروبية وخليجية تنهال على الكعبي

عروض أوروبية وخليجية تنهال على الكعبي

عروض أوروبية وخليجية تنهال على الكعبي
هسبورت - محمد فنكار*
الخميس 25 يناير 2018 - 07:46

أسهم الظهور الجيّد للمهاجم المغربي أيوب الكعبي في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين في إغراء العديد من الأندية الأوروبية والخليجية، حيث بات رحيله مرتقبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبالرغم من أن الميركاتو المغربي انتهى يوم الـ23 من الشهر الجاري، فإن بعض الدوريات ما زالت لها الرغبة في انتداب هداف "الأسود" في "الشان" بخمسة أهداف، بعد أن تميّز عن البقية بأدائه المبهر وبتحرّكاته التي أربكت الخصوم.

تقارير إعلامية تركية أفصحت عن مسؤولي فريق "طرابزون سبور" التركي ، يتابعون المهاجم المغربي برغبة التعاقد معه، حيث يوجد في مدينة الدار البيضاء موفد عن الفريق من أجل إعداد تقرير كامل عن اللاعب وفتح باب التفاوض مع ناديه.

ووفق مصادر إعلامية سعودية، فإدارة النصر السعودي ترغب في السير على نفس نهج الهلال، الذي تعاقد مع أشرف بنشرقي من قلب معسكر "أسود البطولة"، حيث تتحرّك إدارة الفريق "النصراوي" من أجل تقديم عرض لنهضة بركان قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية يوم الـ28 من الشهر الجاري.

وبصم الكعبي، منذ أوّل مباراة له في كأس إفريقيا للمحليين، على مستوى متميّز بعد أن أرسل إشارات قوية إلى الناخب الوطني هيرفي رونار على أنه يستحق اللعب مهاجما صريحا في المونديال، بعدما سجّل خمسة أهداف في مباراتي موريتانيا والسودان في دور المجموعات، ليعادل إلى حدود هذا الدور رقم الزامبي غيفن سينغولوما، الهداف التاريخي للبطولة، عام 2009، بخمسة أهداف سجّلها في 5 مباريات.

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