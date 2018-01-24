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كُتّاب وآراء
رونالدو ينشئ فندقا يحمل اسمه بمدينة مراكش
تخطط سلسلة فنادق (بيستانا) البرتغالية، التابعة لنجم ريال مدريد "Pestana CR7" رونالدو كريستيانو، لافتتاح فندق في مراكش سيضم 164 غرفة وسيكون جاهزا في خلال 18 أشهر.
وأعلن الخبر مسؤول التطوير والتوسع في المجموعة، اليوم الأربعاء، في لشبونة، جوزيه روكيتي الذي أوضح أن أعمال البناء على وشك أن تبدأ.
وصرح المسؤول بأن فكرة فتح فندق (بيستانا سي ار 7) في مراكش يعتبر النموذج الأكثر "عصرية وحداثة وشبابا" لدى المجموعة الفندقية (بيستانا)، بالمقارنة بفنادق البوتيك الموجودة في المدينة المغربية.
وبهذا المشروع، ستحظى سلسلة فنادق الـ"دون" في حلول 2020 بخمسة فنادق حول العالم منها اثنان في البرتغال: واحد في فونشال، عاصمة أرخبيل ماديرا، مسقط رأس اللاعب، والآخر في وسط لشبونة.
ومن المقرر أن يبدأ فندق في شارع "جران بيا" الشهير في مدريد العمل في عام 2019، وسيضم 164 غرفة ولاحقا سيتم تدشين آخر في نيويورك يضم 185 غرفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
هنيئا لمراكش بهذا الفندق الذي "جاء في وقته" لانه سيكون جاهزا قبل منديال 2026
هل تتحدث من نيتك عندك فرصة تاخد تنظيم كاس العالم يا ما ان صغير ولم تمر عليك اكاذيب المرات السابقة واما انت لك غباء لا حدود له تدافع عنه بغيرة ليست في محلها