24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2612:4415:3017:5419:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. كرة اليد المغربية تبلغ المربع الذهبي لبطولة إفريقيا (5.00)

  2. القانون المغربي وقيود الفقه الإسلامي التقليدي (5.00)

  3. ما الحرف الأفضل لتدريس وترسيم الأمازيغية؟ (5.00)

  4. "أسُود البطولة" تطمح إلى التتويج بلقب "الشان" (5.00)

  5. سلاح أمني يوقف متورطا في شبكة إجرامية بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | رونالدو ينشئ فندقا يحمل اسمه بمدينة مراكش

رونالدو ينشئ فندقا يحمل اسمه بمدينة مراكش

رونالدو ينشئ فندقا يحمل اسمه بمدينة مراكش
هسبورت - إيفي*
الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:30

تخطط سلسلة فنادق (بيستانا) البرتغالية، التابعة لنجم ريال مدريد "Pestana CR7" رونالدو كريستيانو، لافتتاح فندق في مراكش سيضم 164 غرفة وسيكون جاهزا في خلال 18 أشهر.

وأعلن الخبر مسؤول التطوير والتوسع في المجموعة، اليوم الأربعاء، في لشبونة، جوزيه روكيتي الذي أوضح أن أعمال البناء على وشك أن تبدأ.

وصرح المسؤول بأن فكرة فتح فندق (بيستانا سي ار 7) في مراكش يعتبر النموذج الأكثر "عصرية وحداثة وشبابا" لدى المجموعة الفندقية (بيستانا)، بالمقارنة بفنادق البوتيك الموجودة في المدينة المغربية.

وبهذا المشروع، ستحظى سلسلة فنادق الـ"دون" في حلول 2020 بخمسة فنادق حول العالم منها اثنان في البرتغال: واحد في فونشال، عاصمة أرخبيل ماديرا، مسقط رأس اللاعب، والآخر في وسط لشبونة.

ومن المقرر أن يبدأ فندق في شارع "جران بيا" الشهير في مدريد العمل في عام 2019، وسيضم 164 غرفة ولاحقا سيتم تدشين آخر في نيويورك يضم 185 غرفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - العباس الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:37
ادا المغرب بغا ينظم كأس العالم خاصو يمشي يتكلم مع الاغنياء ديال العالم بحال رونالدو وبيل غييتس والشركات لي مجهده ويتافق معاهم على تشييد الفنادق والملاعب باش يقدر ينظم كأس العالم وهاكدا المغرب غادي يحمر لينا الوجه وغادي يخدم الملايين ديال المواطنين والفلوس ديال التنظيم غادي تدفع البلاد للقدام سنوات, كيما وقع لإسبانيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
120
2 - المتامل الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:51
"فلوس" القدم اكثر من القلم والنغم..واحد ياتيه من قدميه الذهب واخر تاتيه منهما "الغيس" الوحل .
هنيئا لمراكش بهذا الفندق الذي "جاء في وقته" لانه سيكون جاهزا قبل منديال 2026
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
3 - المصطفى الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:00
في انتظار يفتح لينا مستشفيات ومدارس بالمجان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
4 - Assouli الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:07
بالتأكيد هدا الاستتمار سيفيد المغرب اقتصاديا و سياحيا . و دائما (ديما مغرب)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - الكويري الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:22
إذا رونالدو مغربي !!! لأنه جزر الفنشال مثلها جزر الكناري و سبتة و مليلية كلها مغربية مسلوبة !! و شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - INCONNU الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:17
شيئ جميل لكي المغربيات يتوفر لهم العمل وسوف يجلب الكثير من االسواح فمبروك على المغرب والمغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
7 - الى incoune الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:39
مرحبا باختك والنساء من عاءلتك للعمل.إنما الاعمال بالنيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
8 - ali الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:47
المدرس و المستشفيات لم يفتحوها حتى وزراء هذا البلد .بق غير البراني!!!!!. فيما يخص الموضوع .اظن ان مثل هذه المشاريع من اشخاص معروفين في العالم سيساعد المغرب على استضافة المنافسات العالمية و سيصبح اسم المغرب مقرون بكبار شخصيات العالم .مثال كءمارة موناكو في فرنسا .لا اقارن ولاكن تقريبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - واحد من المغاربه الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:48
ودبا شفتي الناس كيفاش كا تخمم هاهوا ضرب عصفورين بحجر الاول هو انه كيْعَجبو المغرب ديما كايْزورو يعني خاصو يحجز الفندق غالي لِيلُو والعائلتو دابا ماكاين حتى شي فندق يأكل معاه طْرِيَفْ دَلْخبز يَّهْ متافق الفندق غادي يوظف اليد العاملة ولاكن راهم ماشي يَتْخَلْصو من العائدات ديال الفندق ويبقالو الصرف يخرجو معاه من لبلاد الله يعاون كل واحد ما كانحسدوهش ولاكن يغيت نقول الْشِي ناس لي ديما مسافرين و مْضيعين الملايين . علاش ما كتْطيحْشْ عليهم بحال هاد الافكار !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - ملاحظ الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:17
يا العباس رقم 1...ذالك الذي يحدث في جميع المونديالات. عليك ان تتذكر مونديال افريقيا الجنوبية، و فاعليها الذين كانوا يتفوقون على المغرب. الدولة المغربية مع الجامعة الملكية تتزعم الواجهة الاساسية. لكن هناك جيش في الخفاء وهو الاكثر اهمية. جيش تيجاري فعال، هو الذي يوجه اين يمنح المونديال. فالمغرب له جيش يمثل السياحة و الخدمات و الفنادق و الموصلات. لكن يلزمه الكثير لان المنافسة الامريكية الميكسيكية جد شرسة. و المغرب له امل في الاوروبيين و الخليجيين، خاصة اسبانيا و البرتغال و خدمات الشركات الاوروبية التي قد تستفذ اكثر من المنديال في المغرب. المنافسة ستكون شرسة، لكن هل للمغرب برنامج متطور حديث لبلوغ هذا الهدف ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - محسن الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:23
الى العباس بن فرناس
هل تتحدث من نيتك عندك فرصة تاخد تنظيم كاس العالم يا ما ان صغير ولم تمر عليك اكاذيب المرات السابقة واما انت لك غباء لا حدود له تدافع عنه بغيرة ليست في محلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
12 - من المغرب الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:30
الى صاحب التعليق الذي اراد رونالدو ان يفتح له مدارس ومستشفيات .واش تعرف المثل خدم التاعس للناعس .ونوض الى عندك شي رجلين دير حاجة.واتتم تبكون على كل شيء .والاخر من يشبه المغرب بمصر.ربما ياتي اليوم الذي لن تجد الخبز في المخابز والحليب.وثم نتكلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - Moncef الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:12
أخي الكريم العباس إسبانيا نظمت كأس العالم فوصلت لما وصلت إليه. جنوب إفريقيا نظمت كأس العالم فبقيت على ما كانت عليه، وإذا نظم المغرب كأس العالم فسنبقى حتما على ما كنا عليه. نحن دول العالم الثالث عنذنا خدام الدولة عنذنا التماسيح والعفاريت والديناصورات وقانون إسمه عفى الله عما سلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - مغربيه الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:53
يا لطيف يا لطيف وحتى يتزاد عاد سميوه ولي عندو الله ازيدو ولي ماعندوش الله اعطيه ويسهل عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.