رونالدو ينشئ فندقا يحمل اسمه بمدينة مراكش

هسبورت - إيفي*

تخطط سلسلة فنادق (بيستانا) البرتغالية، التابعة لنجم ريال مدريد "Pestana CR7" رونالدو كريستيانو، لافتتاح فندق في مراكش سيضم 164 غرفة وسيكون جاهزا في خلال 18 أشهر.

وأعلن الخبر مسؤول التطوير والتوسع في المجموعة، اليوم الأربعاء، في لشبونة، جوزيه روكيتي الذي أوضح أن أعمال البناء على وشك أن تبدأ.

وصرح المسؤول بأن فكرة فتح فندق (بيستانا سي ار 7) في مراكش يعتبر النموذج الأكثر "عصرية وحداثة وشبابا" لدى المجموعة الفندقية (بيستانا)، بالمقارنة بفنادق البوتيك الموجودة في المدينة المغربية.

وبهذا المشروع، ستحظى سلسلة فنادق الـ"دون" في حلول 2020 بخمسة فنادق حول العالم منها اثنان في البرتغال: واحد في فونشال، عاصمة أرخبيل ماديرا، مسقط رأس اللاعب، والآخر في وسط لشبونة.

ومن المقرر أن يبدأ فندق في شارع "جران بيا" الشهير في مدريد العمل في عام 2019، وسيضم 164 غرفة ولاحقا سيتم تدشين آخر في نيويورك يضم 185 غرفة.