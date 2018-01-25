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صحيفة إيطالية تلقّب بنعطية بـ"سوبر المهدي"
الخميس 25 يناير 2018 - 05:29
أَشادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بالمغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس، بعد العروض القوية التي يقدّمها اللاعب البالغ من العمر 30 عاما رفقة ناديه، في الأسابيع الماضية، والتي ضمنت له الرسمية داخل تشكيلة المدرّب ماسيميليانو أليغري.
ومنحت الجريدة الشهيرة اللاعب المغربي لقبا مميّزا وهو "سوبر مهدي"، في إشارة منها إلى الدور الذي يلعبه قائد المنتخب الوطني في الخط الخلفي لنادي السيدة العجوز، إذ استقبل الأخير هدفا واحدا في آخر ثماني مباريات في مسابقة "الكالتشيو".
واعتبر المنبر الإعلامي الذائع الصيت أن "ما يقدمه اللاعب مع يوفنتوس في الشهرين الماضيين، لم يقدمه منذ توقيعه مع الفريق قادما إليه من نادي بايرن ميونخ الألماني".