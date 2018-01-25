مصر تبعد المغرب عن نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

هسبريس ـ و.م.ع

انهزم المنتخب المغربي لكرة اليد أمام نظيره المصري بفارق واسع (19 - 31) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس في ليبروفيل، برسم الدور نصف النهائي للدورة الـ23 لكأس إفريقيا للأمم "الغابون 2018". وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14 هدفا مقابل 4 أهداف لفائدة المنتخب المصري.

وسيخوض منتخبا المغرب وأنغولا مباراة الترتيب بعد غد السبت، للمنافسة على الرتبة الثالثة من أجل ضمان ورقة العبور إلى بطولة العالم 2019، التي ستنظم بالدنمارك وألمانيا. بينما يخوض منتخبا مصر وتونس، اللذين ضمنا التأهل إلى بطولة العالم، المباراة النهائية خلال اليوم نفسه لنيل لقب الدورة.