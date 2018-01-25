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كُتّاب وآراء
مصر تبعد المغرب عن نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد
انهزم المنتخب المغربي لكرة اليد أمام نظيره المصري بفارق واسع (19 - 31) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس في ليبروفيل، برسم الدور نصف النهائي للدورة الـ23 لكأس إفريقيا للأمم "الغابون 2018". وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14 هدفا مقابل 4 أهداف لفائدة المنتخب المصري.
وسيخوض منتخبا المغرب وأنغولا مباراة الترتيب بعد غد السبت، للمنافسة على الرتبة الثالثة من أجل ضمان ورقة العبور إلى بطولة العالم 2019، التي ستنظم بالدنمارك وألمانيا. بينما يخوض منتخبا مصر وتونس، اللذين ضمنا التأهل إلى بطولة العالم، المباراة النهائية خلال اليوم نفسه لنيل لقب الدورة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لو أن منتخب كرة اليد يصرف عليه وعلى كرة اليد عموما ولو حتى عشر ما يصرف على منتخب كرة القدم لوصل المغرب لمكانة مرموقة في العالم
والكرة المغربية دون مستوى !!
أول شيئ يتوجب على الأسرة تغيير تفكيرها، طفل من 1000 طفل يمارس الرياضة في نادي :(