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الرئيسية | رياضة | مصر تبعد المغرب عن نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

مصر تبعد المغرب عن نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

مصر تبعد المغرب عن نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 25 يناير 2018 - 20:39

انهزم المنتخب المغربي لكرة اليد أمام نظيره المصري بفارق واسع (19 - 31) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس في ليبروفيل، برسم الدور نصف النهائي للدورة الـ23 لكأس إفريقيا للأمم "الغابون 2018". وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14 هدفا مقابل 4 أهداف لفائدة المنتخب المصري.

وسيخوض منتخبا المغرب وأنغولا مباراة الترتيب بعد غد السبت، للمنافسة على الرتبة الثالثة من أجل ضمان ورقة العبور إلى بطولة العالم 2019، التي ستنظم بالدنمارك وألمانيا. بينما يخوض منتخبا مصر وتونس، اللذين ضمنا التأهل إلى بطولة العالم، المباراة النهائية خلال اليوم نفسه لنيل لقب الدورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - منير الخميس 25 يناير 2018 - 21:29
والله مايغلب المغرب تونس أو مصر فكرة اليد أو كرة الطاءرة و بنسبة أقل شووووية أوصافي فكرة السلة..هدا قدرنا ويجب أن نرضى به
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15
2 - مشجع الخميس 25 يناير 2018 - 22:05
طبيعي أن يقصى منتخبنا أمام مصر المنتخب العتيد المتسيد لكرة اليد الإفريقية.
لو أن منتخب كرة اليد يصرف عليه وعلى كرة اليد عموما ولو حتى عشر ما يصرف على منتخب كرة القدم لوصل المغرب لمكانة مرموقة في العالم
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26
3 - الواقعي الخميس 25 يناير 2018 - 22:15
20 سنة و المغرب ينهزم في كرة اليد و الطائرة من تونس و مصر.يعني لا شيء يتغير.لو تم تكوين لاعبين منذ ذلك الوقت لكان هناك فرق
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25
4 - عبد العالي الخميس 25 يناير 2018 - 22:43
في البلدان المتقدمة الشعب يهتم بجميع الرياضات أما نحن كل إهامامنا كرة القدم
والكرة المغربية دون مستوى !!

أول شيئ يتوجب على الأسرة تغيير تفكيرها، طفل من 1000 طفل يمارس الرياضة في نادي :(
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5
5 - Iwa الخميس 25 يناير 2018 - 23:06
من شاهد مباراة الأمس في ربع النهاية ومباراة اليوم سيجد أن الاعبين غايتهم الأساسية هي إحتلال المركز الثالث ولو على حساب أنغولا التأهل إلى المونديال إوا إكن خير إن شاء الله
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