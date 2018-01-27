إنييستا: مواجهة فالنسيا قبل نهائي كأس الملك قاسية

هسبريس - إفي

وصف أندريس إنييستا، قائد نادي "إف. سي. برشلونة" مواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس الملك بـ"القاسية".

وقال إنييستا، تعليقا على قرعة نصف النهائي، إنها "بطولة نقدرها للغاية دائما، والآن الأهم هو التمتع بمستوى كبير لبلوغ النهائي، فهذا هو هدفنا وقد اقترب تحقيقه، وسنبذل كل ما في وسعنا لأجله".

وتابع: "المواجهة قاسية وصعبة لأن فالنسيا فريق يعقد دائما الأمور على الخصم، وهو الآن في مستوى جيد للغاية".

"في هذه المواجهة كل تفصيل يمكن أن يكون مهما، والشيء الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو تقديم مباراة كبيرة على أرضنا، والحصول على فارق أهداف كبير"، يردف إنييستا.

وأضاف "الرسام"، في استباق لمجريات المواجهة الكروية الساخنة، "نعلم ما سيتطلبه منا فالنسيا وعلينا أن نستعد".

يخوض نادي برشلونة، حامل لقب الكأس في بلاده آخر ثلاثة أعوام والمنفرد بصدارة الليغا الحين، مباراة الذهاب على ملعبه "كامب نو" أمام فالنسيا، صاحب الترتيب الثالث في الدوري.

مباراة نصف النهائي الأخرى ستجمع، وفق القرعة، بين ناديي ليغانيس وإشبيلية، على أن ستقام مباراتا الذهاب يومي 31 يناير الجاري وأول فبراير، بينما ستقام مباراتا العودة يومي 7 و8 فبراير.