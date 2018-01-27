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الرئيسية | رياضة | مُدرب ناميبيا ينشد خلق المفاجأة أمام "الأسود"

مُدرب ناميبيا ينشد خلق المفاجأة أمام "الأسود"

مُدرب ناميبيا ينشد خلق المفاجأة أمام "الأسود"
هسبورت- عمر الشرايبي*
السبت 27 يناير 2018 - 08:14

أَكَّد ريكاردو مانيتي، مدرّب المنتخب الناميبي للاعبين المحليين، أنه يثق في قدرات عناصره على تقديم مباراة كبيرة وإحداث مفاجأة أمام المنتخب المغربي، مشدّدا على أن الضغط سيكون عند الخصم خلال مباراة دور ربع نهائي "الشان"، المقرّر إجراؤها، عصر اليوم السبت، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وصرّح المدرب الناميبي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، في قاعة الندوات التابعة للمركز الإعلامي لملعب محمد الخامس، قائلا "تنتظرنا مباراة هامة أمام المنتخب المغربي الذي نكن له احتراما كبيرا، لكننا نطمح لإحداث المفاجأة من أجل إسعاد الشعب الناميبي، خاصة أنها مقابلة من تسعين دقيقة تحسم على أرضية الملعب".

مدرب المنتخب الناميبي للاعبين المحليين، اعترف أن فريقه قدم إلى المشاركة في "الشان"، واعتبره الجميع "حصانا أسود" ضمن المنتخبات الستة عشر، مردفا "لا أحد كان ينتظر أننا سنقدّم مستوى كبيرا ونبلغ دور ربع النهائي بعد تجاوز المنتخبين الإيفواري والزامبي في الدور الأول"، مردفا "سنساير المباراة بالإيقاع الذي يناسب مجرياتها، سنرتكز على التماسك الدفاعي ثم الارتداد الهجومي بالطريقة التي خضنا بها المباريات الأولى".

وعن الضغط الجماهيري في ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، فضّل مدرّب المنتخب الناميبي الرد عن طريق مستملحة، قائلا إن منتخبه لن يواجه أزيد من 40ألف متفرّج وإنما فقط 11لاعبا على أرضية الميدان، مضيفا "نثق في إمكانياتنا وقدرتنا على مفاجأة المنتخب المغربي".

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