"منتخب اليد" يخفق في التأهل إلى بطولة العالم

هسبريس - و.م.ع

أخفق المنتخب المغربي لكرة اليد في التأهل لبطولة العالم 2019، بعد خسارته أمام نظيره الأنغولي (29 - 26) في مباراة الترتيب للدورة ال23 لكأس إفريقيا للأمم (الغابون 2018) التي جمعتهما اليوم السبت بليبروفيل.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بنتيجة 17 هدفا مقابل 13 هدفا لصالح المنتخب الانغولي.

وبخسارته في هذه المباراة، يكون المنتخب المغربي قد حل في الرتبة الرابعة في هذه الدورة، ليخفق بذلك في التأهل لبطولة العالم، فيما سترافق أنغولا كلا من مصر وتونس إلى البطولة العالمية التي ستحتضنها ألمانيا والدانمارك.

وستجرى المباراة النهائية لنيل لقب الدورة ال23 لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد بين المنتخب المصري والتونسي في وقت لاحق اليوم بقصر الرياضة بليبروفيل.