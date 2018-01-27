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الرئيسية | رياضة | "منتخب اليد" يخفق في التأهل إلى بطولة العالم

"منتخب اليد" يخفق في التأهل إلى بطولة العالم

"منتخب اليد" يخفق في التأهل إلى بطولة العالم
هسبريس - و.م.ع
السبت 27 يناير 2018 - 14:25

أخفق المنتخب المغربي لكرة اليد في التأهل لبطولة العالم 2019، بعد خسارته أمام نظيره الأنغولي (29 - 26) في مباراة الترتيب للدورة ال23 لكأس إفريقيا للأمم (الغابون 2018) التي جمعتهما اليوم السبت بليبروفيل.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بنتيجة 17 هدفا مقابل 13 هدفا لصالح المنتخب الانغولي.

وبخسارته في هذه المباراة، يكون المنتخب المغربي قد حل في الرتبة الرابعة في هذه الدورة، ليخفق بذلك في التأهل لبطولة العالم، فيما سترافق أنغولا كلا من مصر وتونس إلى البطولة العالمية التي ستحتضنها ألمانيا والدانمارك.

وستجرى المباراة النهائية لنيل لقب الدورة ال23 لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد بين المنتخب المصري والتونسي في وقت لاحق اليوم بقصر الرياضة بليبروفيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - تايكة غرماد السبت 27 يناير 2018 - 14:28
التهليل والنفخ الإعلامي والتبذير الرهيب وتسويق الاوهام وفِي الأخير نتاءج مخيبة للامال في جميع الرياضات وما تأهل منتخب الكرة سوى شجرة غطت الغابة
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5
2 - mohamed السبت 27 يناير 2018 - 14:45
لقد بذلوا أقصى جهوداتهم و مع ذلك كان النصر لأنغولى
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13
3 - جمال السبت 27 يناير 2018 - 14:48
مصر وتونس اقوياء في كرة اليد وهم دائمي الحضور في كاس العالم و الالمبياد ؛لمادا لا يدهب المغرب على نهجهم ؛فان كانت بطولتهم قوية تعطي لاعبين في هدا المستوى علينا نحن ايضا الرفع من ايقاع البطولة ؛ وان كان المشكل في التكوين لما لا نفتح اكادمية لكرة السلة و اليد يدهب اليها الناشئة مع مراعاة التكوين العلمي و الرياضي.. ام نجلس امام الواقع نندب حضنا من الاخفاقات و الاقصاءات.
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24
4 - momo auterive السبت 27 يناير 2018 - 14:52
HANDBALLEURS :
PRATIQUANTS ET DIRIGEANTS
Nous ne sommes ,ni des professionnels, ni même des amateurs de la petite balle ; nous ne faisons, tout simplement, que de l’ « animation » pour dire à ceux qui croient encore en notre bonne foi , que nous existons et que la discipline « handball » représente notre pays dans les diverses compétitions arabo-africaines.
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7
5 - YLU السبت 27 يناير 2018 - 16:49
رب ضرة نافعة لانهم غير ماهلين لمقارعة المنتخبات الاوربية وكان تاهلهم سيجعلهم في هوقف حرج اذ سيجدون انفسهم مرغمين على دخول كتاب غينس للنتائج القياسية سيما انهم اذا واجهوا المنتخب الالماني لا ارى من افراد منتخبنا قادر على اختراق دفاع من الاجسام الكبيرة الالمانية ولو لتسجيل هذف واحد.
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8
6 - مغربي86 السبت 27 يناير 2018 - 18:51
كرة اليد رياصة مدرسية.تنطلق من الاعداديات والثانويات وحتى الجامعات .الاهتمام بالرياضة المدرسية هوالسبيل للرفع من مستوى كرة اليد وكرة السلة .ولقد نجح المغرب فيهما سابقا بفضل الرياضة المدرسية .اما حاليا فقد اصبحت الرياضة في المؤسسات التعليمية ضعيفة ولا تحظى بالاهتمام .في السابق كان يتم توظيف اساتذة للتربية البدنية لهم اهتمام بالرياصة وفي الغالب ينتمون لاندية رياصة متنوعة .اما الان اغلب اساتذة التربية البدنية لا ينتمون لاي ناد رياصي ولا اهتمام لهم.بالرياضة وبالتالي غابت المنافسات والنتاءج واكتشاف المواهب .المشكل هو في توظيف اساتذة للتربية البدنية لا علاقة لهم بالرياضة وبالاندية الرياضية
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