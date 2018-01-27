الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي

هسبورت - محمد فنكار*

كَشف إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة فريق الإسماعيلي المصري، عن رغبة ناديه في التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، الذي يقدّم مستوى جيّدا في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين المقامة حاليا في المغرب.

وأكّد فارس في تصريح لـ"هسبورت" أن فريقه يضع العين على الكعبي ويرغب في التعاقد معه قبيل أربعة أيام من انتهاء فترة الميركاتو في الدوري المصري، حيث تسعى الإدارة للاستفادة من المستوى الجيّد والمهارات المتميّزة للمهاجم المغربي، لكن إلى حدود الساعة لم يتقدّم بعرض رسمي لفريقه نهضة بركان.

وقال المصدر ذاته للجريدة إن إمكانيات الكعبي جيّدة، وهو ما أكّده خلال منافسات "الشان"، وسيتم فتح باب المفاوضات للتوقيع معه قريبا إن تم التفاهم مع إدارة ناديه على انتقاله.

وفي سياق متّصل، أوضح فارس أن الإطار الوطني حسين عموتة بات خارج مفكّرة نادي "الدراويش"، بعد أن كان اسمه مطروحا في الأيام الأخيرة مؤكّدا أنه كان إلى جانب العديد من الأسماء منها البرتغالي جوزي روماو، المدرب السابق لفريق الرجاء وآخرين، دون أن يتم الاستقرار على اسم المدرب الذي سيقود الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

للإشارة، ففريق الإسماعيلي كان يقوده الفرنسي سيباستيان دوصابر، مدرّب الوداد السابق، وكان قريبا من التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الرحيم أمقران الموسم الماضي، لكن بعض المشاكل حالت دون ذلك في آخر أيام الميركاتو.

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