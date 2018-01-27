24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2512:4515:3217:5719:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. أخنوش يدعو إلى إصلاح الجامعات وإدماج فكر المقاولة بالمناهج (5.00)

  2. الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي (5.00)

  3. رئيس الحكومة يقدم أوراق اعتماده عضوا في الحركة الأمازيغية (5.00)

  4. رصيف الصحافة: المغرب ينفق ملايين الدولارات على "لوبيات أمريكية" (5.00)

  5. ثنائية وسط شباك ناميبيا تضع المغرب في نصف نهائي "الشان" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي

الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي

الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي
هسبورت - محمد فنكار*
السبت 27 يناير 2018 - 19:05

كَشف إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة فريق الإسماعيلي المصري، عن رغبة ناديه في التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، الذي يقدّم مستوى جيّدا في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين المقامة حاليا في المغرب.

وأكّد فارس في تصريح لـ"هسبورت" أن فريقه يضع العين على الكعبي ويرغب في التعاقد معه قبيل أربعة أيام من انتهاء فترة الميركاتو في الدوري المصري، حيث تسعى الإدارة للاستفادة من المستوى الجيّد والمهارات المتميّزة للمهاجم المغربي، لكن إلى حدود الساعة لم يتقدّم بعرض رسمي لفريقه نهضة بركان.

وقال المصدر ذاته للجريدة إن إمكانيات الكعبي جيّدة، وهو ما أكّده خلال منافسات "الشان"، وسيتم فتح باب المفاوضات للتوقيع معه قريبا إن تم التفاهم مع إدارة ناديه على انتقاله.

وفي سياق متّصل، أوضح فارس أن الإطار الوطني حسين عموتة بات خارج مفكّرة نادي "الدراويش"، بعد أن كان اسمه مطروحا في الأيام الأخيرة مؤكّدا أنه كان إلى جانب العديد من الأسماء منها البرتغالي جوزي روماو، المدرب السابق لفريق الرجاء وآخرين، دون أن يتم الاستقرار على اسم المدرب الذي سيقود الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

للإشارة، ففريق الإسماعيلي كان يقوده الفرنسي سيباستيان دوصابر، مدرّب الوداد السابق، وكان قريبا من التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الرحيم أمقران الموسم الماضي، لكن بعض المشاكل حالت دون ذلك في آخر أيام الميركاتو.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abybakk السبت 27 يناير 2018 - 19:15
Conseil à Kaabi,
ne va à aucun pays arabe.
je te conseille l'EUROPE
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - حداري أخي الكعبي السبت 27 يناير 2018 - 19:25
حداري خويا لكعبي تمشي تحترف في البطولة المصرية وأن تأخد العبرة من أخونا آزارو وما كان يتعرض له من السب والشتم من الصحافة والجمهور وما كان يتعرض له من الاستهزاء من المحلحلين الرياضيين المصريين إدن حداري أن تدهب لمصر وأنصح كل المغاربة الاحرار بأن يقطعون مع الاحتراف بمصر قطعا وطلقونه طلاقا تلاة لا رجعة فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - aissa السبت 27 يناير 2018 - 19:26
أتمنى للاعب الكعبي أن يفكر في اللعب مع نادي أوروبي ، في بطولة قوية و أن لا يفكر في اللعب مع نوادي ضعيفة مثل المصرية و الخليجية ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - المهاجر السبت 27 يناير 2018 - 20:01
وانا أنصح الكعبي بأن لا يحترف بمصر ...لكي لا يقع له ما وقع لازارو. ...فريق الوداد والرجاء أفضل مليون مرة من الإسماعيلي. ....إن أراد أن يحترف اروبا الحبيبة ولو في القيم التاني. ..وادا أراد المال ...الحبيب الخليج. ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - سعيد السوسي السبت 27 يناير 2018 - 20:28
الكعبي لا تصم و تفطر بالحلزون . ياما ان تحترف في بطولة اروبية و لو في القسم الثاني . اما البطولات العربية فلا اشاطرك الرأي لا تدفن مستقبلك يا اخي الكعبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - حفصة السبت 27 يناير 2018 - 21:00
وماذا سيتبقى لنا ببطولتنا الوطنية إذا هاجر كل هؤلاء اللاعبين المميزين؟ أنا مع الإحتراف بالبطولات الأروبية أما العربية والخليجية فلن تعطي إضافة للمسار الكروي للاعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.