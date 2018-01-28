نادي الوداد يدخل معسكرا تدريبيا مغلقا في بوسكورة

هسبورت ـ بدر إمديد*

قرّر التونسي فوزي البنزرتي، المدرّب الجديد لنادي الوداد الرياضي، دخول الفريق "الأحمر" مُعسكرا تدريبيا مغلقا لمدّة عشرة أيام، في "مركز ويلنيس" ببوسكورة في الدار البيضاء، استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية، و"كأس السوبر الإفريقي "المنتظر إجراؤه يوم السبت 17 فبراير المقبل أمام فريق مازيمبي الكونغولي.

وحسب مصدر مطّلع لجريدة "هسبورت" فإن قرار المدرب التونسي الذهاب إلى بوسكورة لإجراء المعسكر جاء رغبة منه في إبعاد اللاعبين عن ضغط وسائل الإعلام والجمهور، بالإضافة إلى التعرّف أكثر عليهم، وشرح فلسفة عمله في أجواء هادئة، خاصةً وأنه قد أجرى حصّتين تدريبيتين فقط في مركب بن جلون عقب تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق، وقرّر البنزرتي استدعاء جميع اللاعبين لهذا المعسكر، حتى الملتحقين الجدد بالفريق، بينما سيغيب كل من اللاعب وليد الكرتي، إسماعيل الحداد، صلاح الدين السعيدي، ومحمد الناهيري، وزكرياء الهاشمي، بسبب وجودهم رفقة المنتخب الوطني المحلي المغربي في "الشان".

ومن المنتظر أن يجري فريق الوداد بعض المباريات الودية خلال هذا المعسكر، حيث يسعى البنزرتي للتعرف أكثر على إمكانيات وجاهزية اللاعبين بعد العطلة التي استفادوا منها والتي دامت لعشرة أيام، وسيجاور المدرّب الجديد للفريق "الأحمر" كلا من المعد البدني التونسي مناف نابي، ومحمد سهيل مساعد مدرب للفريق، فيما لازال اسم مدرب الحراس لم يحدّد بعد رغم ارتباط اسم الحارس الدولي السابق خالد سينوح بالنادي، إلا أن إدارة الفريق لم تعلن بعد عن الاسم الذي سيمرن الواقفين أمام الشباك.

وكان الوداد قد عزّز صفوفه بمجموعة من الأسماء خلال فترة "الميركاتو الشتوي"، بحيث تعاقد مع كل من اللاعبين الدوليين عبد الحميد الكوثري وكريم أيت فانا، والأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، والغاني دانييل نجي أدجي، بالإضافة إلى استرجاعه لاعبيه فيصل الحدادي وأيمن الحسوني اللذين كان يربطهما عقد إعارة مع فريق أولمبيك خريبكة، في حين غادر النادي كل من اللاعب رضا الهجوج ويوسف رابح وعبد العظيم خضروف والبوركينابي محمد واتارا والإيفواري داهو نيغيس.

وسيكون المدرب الجديد للوداد فوزي البنزرتي، على موعد مع اختبارين كبيرين الشهر المقبل بعد استئناف البطولة، حيث تنتظره مباراة صعبة أمام فريقه السابق الرجاء البيضاوي بمناسبة مؤجّل الدورة العاشرة من عمر البطولة الاحترافية، بعدها مباشرةً سيخوض الوداد مباراة "السوبر الإفريقي"، أمام حامل اللقب كأس الاتحاد الإفريقي فريق مازيمبي الكونغولي، ويتمنى عشاق "المارد الأحمر" أن يحقّق فريقهم التتويج بهذا اللقب الذي يغيب عن خزائن النادي، بعد أن كان قد أضاعه الفريق في سنة 2003 أمام فريق الزمالك المصري، إذ انهزم رفاق رضوان العلالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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