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الرئيسية | رياضة | المنتخب التونسي بطلا لكأس إفريقيا في كرة اليد

المنتخب التونسي بطلا لكأس إفريقيا في كرة اليد

المنتخب التونسي بطلا لكأس إفريقيا في كرة اليد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 يناير 2018 - 20:35

أحرز المنتخب التونسي لكرة اليد لقب الدورة 23 لكأس إفريقيا للأمم "الغابون 2018" بعد فوزه على نظيره المصري، بحصة 26 -24، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت بقصر الرياضة بليبروفيل.

وبهذا التتويج تكون تونس قد أحرزت عاشر لقب قاري لها في هذه اللعبة على مستوى المنتخبات، بينما كان المنتخب التونسي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على انغولا (34 - 14)، فيما تأهلت مصر على حساب المنتخب الوطني المغربي (31 -19).

وكان المنتخب الأنغولي قد أحرز الرتبة الثالثة في هذه الدورة بعد فوزه، في وقت سابق اليوم، على نظيره المغربي (29 - 26).. بينما تأهلت الفرق الثلاثة الأولى في هذه الدورة للمشاركة في بطولة العالم 2019 التي ستنظمها ألمانيا والدنمارك.

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